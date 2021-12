Política Ciro Gomes é alvo de busca em Operação da Polícia Federal sobre suspeita de desvios na Arena Castelão

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Ciro disse que ordem judicial é abusiva e que Bolsonaro "transformou o Brasil num estado policial". (Foto: Reprodução de TV)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Federal (PF) cumpriu mandado de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira (15) contra Ciro Gomes (PDT), ex-governador do Ceará e pré-candidato à Presidência em uma investigação sobre supostas irregularidades nas obras de ampliação da Arena Castelão, principal estádio do Ceará, para a Copa do Mundo de 2014.

O irmão de Ciro, Cid Gomes (PDT), ex-governador do Ceará e atual senador, também foi alvo da operação. Segundo a PF, as fraudes ocorreram entre 2010 e 2013, anos em que o Ceará era governado por Cid.

A Justiça quebrou os sigilos bancário e fiscal de Ciro e Cid entre 2009 a 2014. O sigilo telefônico dos dois também foi quebrado.

Por uma rede social, Ciro classificou a ordem como “abusiva”, alegou não ter relação com o caso e disse que o presidente Jair Bolsonaro (PL) “transformou o Brasil num Estado Policial que se oculta sob falsa capa de legalidade.”

Apuração

A polícia afirma que há indícios de pagamentos de R$ 11 milhões em propinas diretamente em dinheiro ou disfarçadas de doações eleitorais, com emissões de notas fiscais fraudulentas por empresas fantasmas.

As supostas propinas, segundo a PF, teriam sido pagas para que a Galvão Engenharia vencesse a licitação das obras da Arena Castelão e também, durante a execução do contrato, para que pudesse receber os valores devidos pelo governo do Ceará.

A decisão judicial diz que, segundo a PF, houve pagamentos sistemáticos de propinas, muitas vezes disfarçadas de doações eleitorais para os Ciro, Cid e Lúcio Ferreira Gomes para viabilizar os pagamentos à Galvão.

Ainda segundo a PF, os advogados Fernando Antônio Oliveira e José Leite Jucá, que ocuparam o cargo procurador-geral do Estado e de presidente da comissão de licitações na época, receberam propina para garantir a vitória da Galvão na disputa.

A Galvão Engenharia S/A também é alvo da operação.

Veja a lista completa dos alvos da operação:

— Galvão Engenharia S/A

— Cid Ferreira Gomes

— Ciro Ferreira Gomes

— Lúcio Ferreira Gomes

— Hélio Parente de Vasconcelos

— José Leite Jucá Filho

— Fernando Antônio Costa de Oliveira

— Gerardo Júnior Cavalcante Lopes

— Distribuidora Noronha LTDA

— Comercial de Aço e Cimento Souza Lopes LTDA

— PL Comércio Material de Construção e Transportes LTDA

— Legend Engenheiros Associados

— SM Terraplanagem

— Ricardo Cordeiro de Toledo

— José Gilberto de Azevedo Branco Valentim

— Raimundo Maurílio Freitas

A operação

A operação foi batizada de Colosseum – uma referência ao Coliseu, na Itália – e foi autorizada pela 32ª Vara da Justiça Federal do Ceará, que expediu 14 mandados de busca e apreensão contra alvos em Fortaleza, Meruoca e Juazeiro do Norte, no Ceará, e em São Paulo, Belo Horizonte e São Luís.

“Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de lavagem de dinheiro, fraudes em licitações, associação criminosa, corrupção ativa e passiva”, diz a PF, em nota. A corporação não divulgou os nomes dos alvos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política