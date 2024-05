Geral Ciro Gomes nega machismo por ofensa a senadora aliada do ministro da Educação

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Em entrevista no mês passado, Ciro se referiu a Janaína Farias como "uma cortesã". (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-governador e candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) negou ter proferido uma ofensa misógina contra a senadora Janaína Farias (PT). A parlamentar é suplente de Camilo Santana, licenciado do cargo por ser ministro da Educação do governo Lula. Em entrevista no mês passado, Ciro se referiu a Janaína como “uma cortesã”.

A senadora rebateu o ataque e chamou o pedetista de “figura desqualificada”. De acordo com Ciro, a crítica na entrevista foi contra Camilo Santana, e não contra ela. Para o ex-governador do Ceará, Janaína é “incompetente” e “despreparada”.

“Ele (Camilo) nomeou a primeira suplente para uma dessas secretarias para dar passagem à segunda suplente (Janaína Farias). Faça quatro perguntas básicas a ela sobre geografia, economia, demografia do Ceará…Você vai ver. Se fosse um homem, seria a mesma coisa. Mas, por ser mulher, não pode”. explicou Ciro em entrevista exclusiva ao jornal O Globo.

Questionado se a ofensa não significava machismo, rebateu: “Eu disse isso depois, porque é exatamente o que ela é. Falei que ela era incompetente e despreparada. Nessa entrevista, eu disse que não se faz uma obra pública no Ceará sem cobrança de propina. Falei do patrimonialismo do Camilo Santana. Por isso, veio a derivação para o sexismo. Então, a mulher entra na política e é imune? Ela é, hoje, uma cortesã portando um mandato de senadora. Ela está lá por um capricho do Camilo Santana ou porque ele está sendo chantageado. Não estou falando dela. Estou falando do Camilo.”

A declaração de Ciro Gomes foi dada em entrevista ao programa Jornal Jangadeiro, da BandNews.

“Ela é simplesmente a pessoa que organizava as farras de Camilo Santana. O que tenho a ver com a vida particular de Santana? Nada. E dela? Nada. Agora, botar no Senado. A voz do Ceará no Senado, a mulher cearense é representada por uma cortesã”, disse à época.

Ciro já havia chamado Janaína de “assessora de assuntos de cama” durante uma entrevista à rede “A Notícia do Ceará”. A declaração deu início a uma troca de farpas entre PT e PDT via notas institucionais.

A senadora assumiu o cargo no dia 2 de abril, após a primeira suplente Augusta Brito ter se licenciado para ocupar o posto de secretária de Articulação Política do Ceará, hoje comandado pelo petista Elmano de Freitas, aliado de Camilo.

O Ministério Público do Ceará denunciou Ciro Gomes por violência política de gênero contra a senadora. Na denúncia do MP, a promotoria afirmou que Ciro fez declarações que violam princípios básicos de uma pessoa para “satisfazer a vontade de se impor de forma incontrastável ante a figura feminina e para colher dividendos políticos às custas de sua objetificação”. A denúncia também aponta que não há “sombra de dúvidas” de que houve intenção do ex-ministro em atingir a parlamentar.

Em outra frente, a defesa da senadora acionou a Justiça do Distrito Federal para pedir indenização de R$ 300 mil por danos morais. Os advogados pedem ainda que Ciro se abstenha de repetir ou divulgar as ofensas citadas na ação, sob pena de multa no valor de R$ 100 mil por episódio.

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, também criticou a postura do ex-governador. “Não posso me calar diante das ofensas a uma companheira, a senadora Janaína Farias (PT-CE). Ataque covarde, que merece nossa repulsa”. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/ciro-gomes-nega-machismo-por-ofensa-a-senadora-aliada-do-ministro-da-educacao/

Ciro Gomes nega machismo por ofensa a senadora aliada do ministro da Educação

2024-05-27