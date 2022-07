Saúde Cirurgia de rejuvenescimento facial é a preferida dos homens brasileiros

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2022

Homens entre 45 e 65 anos são os que mais procuram os procedimentos. Foto: Reprodução Homens entre 45 e 65 anos são os que mais procuram os procedimentos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A preocupação com a aparência não é mais exclusividade das mulheres. Dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica mostram que um homem brasileiro se submete a uma intervenção estética a cada dois minutos. Os procedimentos vão desde os mais simples até os mais complexos.

A agenda do homem moderno tem espaço reservado para tratamentos estéticos e cirurgias plásticas. Se antes eles eram apenas 10% dos pacientes a buscarem esse tipo de tratamento, hoje este número quadruplicou.

De acordo com o cirurgião plástico Gustavo Mauro, a busca do homem por uma boa aparência resulta do cuidado e da exigência das mulheres. “As mulheres sempre tiveram mais cuidado com a própria aparência, e passaram a exigir isso dos homens também, e eles não querem ficar atrás. Por conta disso, começaram a investir mais em si mesmos, e conforme os resultados foram aparecendo e a autoestima melhorando, eles foram procurando cada vez mais procedimentos para se manterem mais jovens e em paz com o espelho”, afirma o especialista.

“Em nossa estatística, 80% dessas cirurgias são realizadas por homens entre 45 e 65 anos”, declara Mauro.

Cartão de visitas

A fórmula da juventude também pode morar nos consultórios de cirurgiões plásticos. O ditado que afirma que o rosto é o nosso cartão de visitas nunca ganhou tanta força como nos dias atuais. Prova disso são os procedimentos de rejuvenescimento facial bastante procurados pelos homens.

“A cirurgia de blefaroplastia, que melhora a flacidez e bolsas de gordura nas pálpebras inferior e superior, seguida pela cirurgia de lifting de face e pescoço, que trata o excesso de pele nessas áreas, são as que têm maior procura pelo público masculino”, revela o cirurgião, que destaca que um procedimento pode ser associado a outro, caso haja vontade e condições clínicas do paciente e também indicação cirúrgica.

No entanto, todo tratamento é individualizado, e por isso, deve-se levar em conta as queixas do paciente, suas características físicas, estado de saúde geral e planejamento cirúrgico, onde são discutidos os prós e contras dos mais variados tipos de abordagem.

Já os resultados podem ser percebidos cerca de um mês após o procedimento, quando os edemas já sumiram, porém, o resultado final pode ser percebido em seis meses, que é quando os tecidos que foram operados retornam ao estado fisiológico normal.

Pós-operatório

O resultado de um procedimento depende sempre da colaboração do paciente, principalmente às recomendações do pós-operatório. No caso de cirurgias na face, embora consideradas de médio (lifting) e pequeno (pálpebras) porte os cuidados são os mesmos de qualquer outro procedimento.

“Para o período que antecede a cirurgia, o paciente deve estar com boa saúde ou com doença crônica, como por exemplo hipertensão, diabetes controlados, além de se programar para ficar algum período afastado de suas atividades laborais e sem exposição ao sol. O tempo do afastamento pós-cirurgia pode ser de uma até quatro semanas”, conclui.

