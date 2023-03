Saúde Cirurgia do “bumbum brasileiro”: Flórida discute novas medidas para evitar mortes em operações

Por Redação O Sul | 11 de março de 2023

Imagem mostra o antes e o depois da cirurgia do “bumbum brasileiro” feita nos EUA. (Foto: Reprodução)

O Legislativo da Flórida (EUA) discutiu, nesta última semana, um projeto de lei da senadora republicana Ileana Garcia, que propõe a suspensão do limite diário de realizações da cirurgia do “bumbum brasileiro” por médico no estado.

Em vez de limitar o número de cirurgias, a proposta defende que sejam criados centros cirúrgicos, e que o procedimento seja feito por um médico exclusivo para o paciente, proibindo o profissional de atender mais de um paciente simultaneamente.

Medida emergencial

Em junho de 2022, o Conselho de Medicina da Flórida aprovou uma medida emergencial, com duração de 90 dias, restringindo ao máximo de três cirurgias por médico diariamente. A decisão veio depois de dez mortes durante o procedimento estético terem acontecido nos últimos três anos.

A medida emergencial que limitava o número diário de cirurgias e os orientava a utilizar método com ultrassom, no entanto, expirou em setembro. Na época, um médico chegou a ser proibido de realizar a cirurgia após a morte de uma paciente de 47 anos em abril de 2022. Processos disciplinares contra cirurgiões processados mostram que alguns médicos já chegaram a realizar até sete cirurgias por dia.

Baixa segurança

Entre as causas do problema, segundo especialistas, está a adoção de assistentes e enfermeiros como responsáveis por partes importantes do procedimento estético no lugar dos médicos. Além disso, os especialistas falam em impulsionamento do modelo de negócios motivado pelo lucro, com baixa segurança.

No procedimento, conhecido também como lifting, a gordura é lipoaspirada do abdômen ou da parte inferior das costas, ou de outras partes carnudas e usada para aumentar e moldar as nádegas. As mortes resultantes do procedimento geralmente se dão por conta de embolia gordurosa.

Membros da organização Cirurgiões pela Segurança também dizem que a decisão de restringir o número de cirurgias é uma medida insuficiente e existem mecanismos melhores para lidar com a questão:

“De fato, as políticas contidas na norma de emergência e a norma que está sendo elaborada provavelmente piorarão a situação para os pacientes, pois cirurgiões de alta qualidade e cumpridores da lei irão se comprometer com as novas restrições”, disse a organização em nota, segundo o canal de televisão CBS.

Segundo os Cirurgiões pela Segurança, com a diminuição da oferta, os clientes apenas irão se redirecionar para os profissionais ruins, que já não cumprem as normas estabelecidas. As informações são do jornal O Globo.

