Brasil Cissa Guimarães repudia decisão da Justiça de soltar atropelador de seu filho morto

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2024

Cissa Guimarães com o filho, Rafael Mascarenhas, que foi atropelado e morreu aos 18 anos. (Foto: Reprodução)

Cissa Guimarães repudiou a decisão da Justiça do Rio de Janeiro de soltar Roberto Martins Bussamra, pai de Rafael de Souza Bussamra, que, em 2010, atropelou Rafael Mascarenhas, filho da apresentadora. Roberto foi condenado por tentar acobertar o crime, oferecendo suborno para dois policiais militares que estavam trabalhando na madrugada do acidente.

“Eu recebi a notícia com muita tristeza, com a sensação de mais um retrocesso que a gente está vivendo neste País. Demoraram tantos anos para a gente conseguir que eles fossem presos. Após alguns meses, ele está com tornozeleira, mas está em casa. Eu fico muito triste. Nada vai trazer o meu filho de volta, mas é pela sociedade como um todo que eu fico triste e repudio esta decisão”, disse Cissa.

Em setembro do ano passado, em outra entrevista, ela havia comemorado a prisão. Na ocasião, disse que desejava uma pena maior. “Eu queria uma coisa maior. No entanto, não deve ser nada agradável passar três anos e meio em uma prisão. Isso dignifica não só o meu filho. Me uno às mães que também tiveram seus filhos atropelados. Fico feliz porque a justiça tem sido feita”, afirmou.

A Justiça do Rio de Janeiro concedeu a progressão de pena para regime aberto a Roberto Martins Bussamra. Em abril, Bussamra cumpriu um sexto da pena. A decisão ocorreu após manifestação favorável do Ministério Público.

Atropelamento

O estudante e músico Rafael Mascarenhas foi atropelado no Túnel Acústico, que liga São Conrado à Gávea, na Zona Sul do Rio, no dia 20 de julho de 2010. O acidente aconteceu na madrugada de terça-feira, dia em que o local fechava para manutenção. Skatistas aproveitavam a limpeza para praticar o esporte, com a pista livre de veículos.

Rafael Bussamra, então com 25 anos, invadiu a pista e atropelou o filho da apresentadora Cissa Guimarães. De acordo com a polícia, ele estava participando de um racha. O rapaz fugiu sem prestar socorro. Roberto, pai de Rafael, tentou acobertar o crime oferecendo dinheiro a dois policiais.

Em 2015, Roberto e Rafael Bussamra foram condenados pelo então juiz da 16ª Vara Criminal do Rio, Guilherme Schilling. Rafael foi sentenciado a sete anos de reclusão em regime fechado e mais cinco anos e nove meses de detenção no semiaberto. Já o pai dele foi condenado a oito anos em regime fechado e a nove meses em semiaberto. As informações são do jornal O Globo.

2024-06-18