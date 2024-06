Rio Grande do Sul É falso que a Havan venda celulares por R$ 169,90 para arrecadar doações ao RS

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











As plataformas que são responsáveis por permitirem a entrada desses golpes deveriam ser responsabilizadas", diz Hang. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Está sendo compartilhado pelas redes sociais um vídeo falso em que o dono da Havan, Luciano Hang, afirma que a empresa recebeu uma doação de mil celulares Galaxy A15 para serem vendidos por R$ 169,90. No material, Hang diz que o valor arrecadado será doado para as pessoas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

O vídeo é falso. Utiliza imagens reais de uma visita de Hang ao Rio Grande do Sul após as enchentes que atingiram o Estado. A voz do empresário, no entanto, foi alterada digitalmente. A Havan negou a venda dos celulares pelo valor promocional e informou que se trata de um golpe que usa o nome da empresa.

Na versão falsificada, são exibidas imagens de um homem abrindo a caixa de um aparelho Galaxy A15. Em seguida, são apresentadas imagens de Hang abraçando pessoas afetadas pelas chuvas e afirmando que “toda a venda será doada aos mais necessitados”.

O link associado ao vídeo falso encaminha para um site fraudulento que simula a página da Havan. Quando o usuário clica para efetuar a compra do celular, é redirecionado para uma página que imita a aparência do site de compras Mercado Livre. O site falso informa que o frete da compra é grátis e a entrega é em até 7 dias úteis, independentemente do CEP inserido.

A Havan informou que diariamente a empresa recebe dezenas de reclamações de clientes relacionadas a golpes. Segundo a loja, na maioria das vezes as promoções falsas são relacionadas à tragédia no Rio Grande do Sul. Devido ao volume de reclamações, é difícil combater todas as fraudes, de acordo com a empresa.

Em nota, Hang cobrou uma responsabilização das redes sociais. “As plataformas que são responsáveis por permitirem a entrada desses golpes deveriam ser responsabilizadas, porque elas têm tecnologia suficiente para identificar esses perfis falsos”, afirmou o empresário.

Verdadeiro

No Instagram da Havan tem o vídeo verdadeiro e a mensagem:

“Luciano Hang e nossa equipe estão no Vale do Taquari iniciando as distribuição das doações dos R$10 milhões arrecadados, sendo R$7 milhões do Troco Solidário e R$3 milhões dados pela Havan.

Mas, mesmo com toda ajuda até agora, o estado gaúcho ainda precisará de muito mais. Prefeituras de todo Brasil, continuem mandando maquinários. Voluntários, continuem ajudando. Brasileiros, continuem doando!

Temos certeza que o Rio Grande do Sul vai se reerguer, mas precisará da colaborações de todos nós!”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/e-falso-que-a-havan-venda-celulares-por-r-16990-para-arrecadar-doacoes-ao-rs/

É falso que a Havan venda celulares por R$ 169,90 para arrecadar doações ao RS

2024-06-18