Mundo Civis que caminharam no espaço em missão da SpaceX, do bilionário Elon Musk, retornam à Terra

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2024

A cápsula Crew Dragon pousou na Flórida, nos Estados Unidos Foto: SpaceX/Divulgação A cápsula Crew Dragon pousou na Flórida, nos Estados Unidos. (Foto: SpaceX/Divulgação) Foto: SpaceX/Divulgação

A missão Polaris Dawn, da SpaceX, terminou nesse domingo (15), com o retorno à Terra de seus quatro tripulantes, todos civis, entre eles um bilionário. Histórica, ela alcançou dois marcos:

primeira missão privada que levou civis para andar no espaço;

recorde de órbita mais alta já alcançada desde a caminhada do homem na Lua.

O voo de volta da espaçonave durou cerca de 40 minutos e pousou às 4h36 (horário no Brasil).

“Passeio” fora da nave

Jared Isaacman, bilionário que financiou a viagem, foi o primeiro passageiro a sair da nave Crew Dragon para flutuar, na última quinta-feira (12), o terceiro dia da missão.

“Daqui a Terra parece um mundo perfeito”, disse Isaacman após sair da nave.

Além dele, Sarah Gillis, que é engenheira de operações espaciais da SpaceX, também viveu essa experiência, que durou alguns minutos.

No passado, somente astronautas altamente treinados e financiados pelo governo fizeram caminhadas espaciais. Foram realizadas cerca de 270 na Estação Espacial Internacional (ISS) desde a sua criação em 2000 e 16 por astronautas chineses na estação espacial Tiangong de Pequim, segundo a agência Reuters.

Durante a experiência, Gillis e Isaacman sobrevoaram uma área que fica situada na altura entre a Austrália e a Antártida, a uma distância de 700 km da Terra, segundo a empresa.

Ambos estavam presos à cápsula por cabos e usavam trajes especiais, em um teste da vestimenta para missões mais ambiciosas da SpaceX, que pertence a Elon Musk (dono da rede social X, da fabricante de carros elétricos Tesla e de outros negócios).

“Construir uma base na Lua e uma cidade em Marte exigirá milhares de roupas espaciais; o desenvolvimento deste traje será um passo importante em direção a um design escalável para trajes espaciais em outras missões de longa duração”, disse a companhia.

Antes dessa experiência, a equipe da Polaris Dawn já havia feito história. Na quarta (11), eles alcançaram 1.400 km de distância da superfície da Terra, a mais alta já atingida por humanos desde o programa Apollo, encerrado em 1972.

Para se ter uma ideia, a Estação Espacial Internacional (ISS) fica a 420 km da Terra.

Viagem

A missão partiu do Kennedy Space Center, base da Nasa na Flórida (EUA), na última terça (10). A decolagem do foguete Falcon 9 com a Crew Dragon aconteceu depois de dois adiamentos, no fim de agosto, por causa de previsões meteorológicas desfavoráveis.

Os passageiros se prepararam durante dois anos para a missão, período em que treinaram paraquedismo, pilotagem de aeronaves, voo em gravidade zero, entre outras técnicas.

2024-09-15