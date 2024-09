Brasil Todas as regiões do Brasil têm risco “perigosíssimo” de incêndios, alerta o Instituto Nacional de Meteorologia

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2024

Os incêndios florestais estão castigando o País e espalhando fumaça por todas as regiões Foto: Defesa Civil de São Paulo/Divulgação Os incêndios florestais estão castigando o País e espalhando fumaça por todas as regiões. (Foto: Defesa Civil de São Paulo/Divulgação) Foto: Defesa Civil de São Paulo/Divulgação

Todas as regiões do Brasil estão com pontos de risco “perigosíssimo” para incêndios florestais, alertou o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Para estabelecer o grau de perigo, o instituto utiliza um índice de flamibilidade, que analisa as condições de risco e possibilita a adoção de medidas preventivas nas regiões.

O indicador calcula a possibilidade de incêndio a partir das condições de umidade, temperatura, ponto de condensação e vento de um local específico. O Inmet divide os graus de risco em cinco níveis: nenhum, fraco, médio, grande e perigosíssimo.

As estações de 25 Estados e do Distrito Federal estão apontando risco “perigosíssimo” para incêndios. Não há medição em Roraima. A consulta foi feita com dados atualizados até o fim da noite de sábado (14).

Apenas no Rio Grande do Sul, há predominância de pontos com pouco ou nenhum risco de incêndios florestais.

De acordo com o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), o Brasil possui atualmente mais de 6,2 mil focos ativos de incêndios em vegetações. O Pará, com 1,76 mil, lidera o número de ocorrências em andamento, seguido por Mato Grosso (1,15 mil), Tocantins (637), Amazonas (540) e Acre (444).

A plataforma do instituto também aponta o total de áreas queimadas no Brasil em 2024, até o mês de agosto. O País já teve mais de 224 mil km² destruídos neste ano.

