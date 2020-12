Celebridades Clara Maria, filha de Tatá Werneck e Rafael Vitti, é paparicada por tio

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2020

Ator Francisco Vitti compartilhou fotos com a menina em rede social e mostrou lado "coruja"

Francisco Vitti mostrou seu lado tio coruja ao compartilhar fotos com a sobrinha, Clara Maria, de 1 ano e 2 meses, no Instagram. “Procurando na timeline pra ver se existe criança mais fofa que essa… Não achamos”, escreveu o ator ao falar sobre a menina, que é filha de Rafael Vitti e Tatá Werneck.

Em recente publicação no Twitter, a atriz afirmou que a própria família erra o nome da garotinha. “Até quando meus parentes continuarão chamando minha filha de Maria Clara?”, questionou Tatá, sem perder seu bom humor. “A deusa ficou dois dias depois que nasceu sem nome, até que tive essa brilhante ideia de inverter. Basta”, completou.

Em uma live com Gisele Bündchen, Tatá relembrou dificuldades que passou durante a gestação, não só fisicamente, mas também psicologicamente. “Sempre ouvi coisas boas sobre estar grávida, mas eu passei por dificuldades e me senti muito solitária. Eu tinha uma visão muito romântica sobre gravidez e comecei a me culpar muito por não estar bem. Nunca tinha visto relato de mulheres parecidos com o que vivi. Passei nove meses vomitando, vomitava 30 a 40 vezes por dia, vomitava até na cara do Rafa”, contou, sem deixar a piada de lado.

