Música Nego do Borel ganha flores de “admiradora secreta” após fim de noivado com Duda Reis

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Cantor reforçou a ideia de ter um filho o quanto antes Foto: Reprodução/Instagram Cantor reforçou a ideia de ter um filho o quanto antes. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Nego do Borel, de 28 anos, tem compartilhado com os fãs sua vida sentimental após o fim do noivado com Duda Reis, anunciado no último dia 23.

O funkeiro ganhou flores nesta segunda-feira (28), conforme mostrou em seu Instagram. O presente não chegou com identificação de quem o enviou. Ao mostrar a gentileza, Nego reforçou sua vontade de ser pai o quanto antes, como contou mais cedo em seu perfil na rede social.

“Acabei de receber flores, provavelmente de alguém que me acompanha ou de alguém de palhaçada comigo, seja lá quem for, muito obrigado pelo carinho”, começou ele. “Eu quero, sim, ter meu filho agora e todo dia acordo pensando nele, enfim, mas tem que ser na hora certa, tudo na mão dele”, concluiu.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Música