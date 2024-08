Saúde Clareamento dental: saiba o que funciona e o que deve ser evitado entre as opções

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2024

O clareamento caseiro leva algumas semanas para ser concluído. Foto: Reprodução

Ter dentes brancos é o sonho de muitas pessoas. Mas quem nunca se deparou com um sorriso mais amarelado em frente ao espelho? Com o tempo, é normal que isso aconteça. Mas se você deseja um sorriso encantador, o clareamento dental pode ser um grande aliado.

Tipos de clareamento

Ao conversar com o dentista e após a avaliação do seu caso, ele poderá indicar uma das opções de clareamento dental existentes.

São três técnicas: a de clareamento dental caseiro (com uso de moldeiras e supervisão do profissional), a técnica de clareamento de consultório e a técnica de clareamento combinado, na qual utilizam-se, em conjunto, as duas anteriores. Pode ser que você precise de mais sessões para chegar ao resultado que espera, ou talvez o seu caso seja mais simples de resolver. De qualquer forma, o dentista é quem faz essa orientação e explica os valores a investir em cada uma delas.

O clareamento caseiro leva algumas semanas para ser concluído, então se você não estiver com pressa e for disciplinado, pode ser uma boa opção.

Orientação do dentista

Muitas pessoas utilizam receitas para clareamento dental, encontradas na internet ou então por indicação de um familiar ou amigo. Porém, você não deve utilizar essas soluções se quer um clareamento que realmente dure e que mantenha a integridade dos seus dentes no futuro.

Portanto, nada de passar bicarbonato de sódio ou vinagre nos dentes para que eles fiquem mais brancos.

Mude de hábitos

Pesquisas demonstram que não é necessário deixar de consumir bebidas à base de cola, mate, café, beterraba e suco de uva durante o procedimento. Porém, tudo o que é excessivo deve ser evitado. Assim, aproveite para refletir se é o caso de reduzir a ingestão de refrigerantes e café.

Além disso, o hábito de fumar deve ser eliminado. Muitas vezes, os fumantes acabam ficando com o sorriso amarelado por conta do cigarro. Então, saiba que é necessário parar de fumar pelo menos enquanto o tratamento estiver em andamento. E por que não abandonar o tabagismo para sempre? Você só tem a ganhar!

Não dura para sempre

Antes de fazer o seu clareamento dental, é importante que você saiba que ele não dura para sempre.

Em geral, o tratamento pode durar até 2 anos. Mas é claro que esse tempo vai variar de paciente para paciente.

Além disso, se você eliminar os alimentos e bebidas muito pigmentados da sua rotina, o resultado do clareamento pode permanecer por mais tempo do que se você os consumir normalmente.

O que é efetivo e o que evitar

Nem sempre a solução para as manchas é o clareamento. Para marcas causadas por alimentos pigmentados que se acumulam na superfície do dente, por exemplo, o ideal seria uma limpeza dental no consultório.

Por isso, a orientação é realizar o acompanhamento com o dentista, que indicará qual o tratamento ideal e, se for o caso, o tipo de clareamento.

Entre pessoas com sensibilidade nos dentes, o procedimento de consultório oferece menos riscos. Isso porque o peróxido de hidrogênio pode aumentar a sensibilidade, além de causar queimaduras e irritação na gengivas e lábios, mas quando o gel é utilizado no consultório, o dentista aplica uma proteção nas áreas sensíveis, diminuindo os danos.

