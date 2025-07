Acontece Claro anuncia campanha de promoções para o Dia dos Pais

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2025

As novidades foram apresentadas durante visita à sede da Rede Pampa nesta quinta-feira (24) Foto: O Sul Foto: O Sul

Empresa de telecomunicações nascida em nosso estado, a Claro é tradicionalmente conhecida pela sua estrutura robusta e atuação em todo o país. Em visita à sede da Rede Pampa, em Porto Alegre, lideranças da operadora revelaram algumas pistas sobre as promoções voltadas ao Dia dos Pais que devem ser veiculadas nos próximos dias. O encontro também rendeu o anúncio de novas vagas de emprego para a população gaúcha.

Acompanhado da gerente de Trade MKT, Andrea Santos, o Gerente Comercial da Claro no Rio Grande do Sul, Cristian Oliveira, revelou que as promoções visam fidelizar ainda mais os clientes da operadora. “O diferencial para o cliente Claro é o nosso programa de fidelidade, pois cada real gasto com a Claro é revertido em bônus e promoções em compras dos nossos produtos”, destacou. Além disso, serão ofertados aparelhos 5G com descontos de até 40%. “Fidelizamos nossos clientes através de bônus e promoções, para que eles possam estar sempre conectados com a Claro”, disse.

Entre os serviços oferecidos pela companhia no Rio Grande do Sul estão telefonia móvel e fixa, internet fixa e móvel, e TV por assinatura. No mercado empresarial, a Claro tem ganhado destaque com planos e soluções personalizadas para otimizar a comunicação e a produtividade das empresas.

Oportunidades de emprego

Contribuir para o desenvolvimento econômico do estado também faz parte da missão desenvolvida pela Claro no Rio Grande do Sul. “Estamos contratando e temos vagas para vendedor externo nas cidades de Porto Alegre e Novo Hamburgo”, divulgou Oliveira. Para se candidatar, um currículo atualizado deve ser enviado pelo número WhatsApp +55 32 9951-7881, aos cuidados de Juliana Carli.

O cargo de Executivo de Novos Negócios é outro que possui vagas abertas para Caxias do Sul e Santa Maria, nos quadros da operadora. Para se candidatar, um currículo atualizado deve ser enviado pelo número WhatsApp +55 41 98884-3284, aos cuidados de Renan Michack.

