Acontece Havan de Canoas será inaugurada em agosto e contará com mais de 350 mil itens

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Para a abertura desta filial, a varejista contratou 200 novos colaboradores Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As obras da Havan de Canoas (RS) seguem a todo vapor e já têm uma data oficial para a inauguração: 23 de agosto. Os moradores da cidade e região poderão aproveitar uma loja completa, com mais de 350 mil itens. Para a abertura desta filial, a varejista contratou 200 novos colaboradores, que passarão por treinamento nas próximas semanas.

Para o dono da Havan, Luciano Hang, essa nova megaloja é especial e foi resultado de um compromisso assumido com o Rio Grande do Sul, após as enchentes de 2024. ” Queremos levar mais desenvolvimento e renda para as famílias gaúchas. Já inauguramos uma loja em Bagé no início desse ano e, além de Canoas, ainda temos mais lojas no estado para entregar até o fim de 2025″, afirma.

O empresário ressalta que os clientes poderão esperar mais do que uma loja, como também mais uma opção de turismo e lazer na cidade. “Temos uma loja ampla, com mais de nove mil metros quadrados, estacionamento gratuito, praça de alimentação e vários setores para atender toda a família. Tem roupas, ferramentas, pneus, eletrônicos e produtos para a casa toda”, explica.

Para a construção dessa nova megaloja, a varejista investiu R$ 95 milhões. A Havan de Canoas está localizada na avenida Farroupilha, no bairro Marechal Rondon. A inauguração será em um sábado (23) e as portas abrem às 10h.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/havan-de-canoas-sera-inaugurada-em-agosto-e-contara-com-mais-de-350-mil-itens/

Havan de Canoas será inaugurada em agosto e contará com mais de 350 mil itens

2025-07-24