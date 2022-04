Brasil Claro confirma fechamento da compra da Oi móvel por 3,5 bilhões de reais

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2022

A companhia também efetuou o pagamento de R$ 187,7 milhões referentes a serviços de transição dos ativos a serem prestados por 12 meses. Foto: Tânia Rego/Agência Brasil A companhia também efetuou o pagamento de R$ 187,7 milhões referentes a serviços de transição dos ativos a serem prestados por 12 meses. (Foto: Tânia Rego/Agência Brasil) Foto: Tânia Rego/Agência Brasil

A Claro publicou um comunicado nesta quarta-feira (20), confirmando a conclusão da operação de compra da rede móvel da Oi, que foi fatiada entre TIM, Vivo e Claro. Mais cedo, as demais empresas já haviam anunciado o fechamento da transação e seus desembolsos no negócio.

O valor total da operação para a Claro foi de R$ 3,571 bilhões, tendo a operadora já efetuado o desembolso de R$ 3,246 bilhões. Outros R$ 324,6 milhões ficarão temporariamente retidos para eventuais ajustes de preços mediante condições previstas no contrato.

A companhia também efetuou o pagamento de R$ 187,7 milhões referentes a serviços de transição dos ativos a serem prestados por 12 meses a partir da data do fechamento pela Oi.

A Claro anunciou ainda que foi firmado o contrato de fornecimento de capacidade de transmissão de sinais de telecomunicação em regime de exploração industrial em valor presente líquido (VPL) de aproximadamente R$ 164 milhões, a ser pago para a Oi ao longo de três anos.

A Claro, do grupo mexicano America Movil, reafirmou que “a aquisição agregará valor para a companhia e seus acionistas por meio da oportunidade de aceleração do seu crescimento e do aumento da eficiência operacional por meio de sinergias; para seus clientes, incluindo os clientes da Oi, pois a transação promoverá ganhos na experiência de uso e na qualidade do serviço prestado; e para o setor como um todo, que será reforçado na sua capacidade de investimento, inovação tecnológica e competitividade.”

