Porto Alegre Claro inaugura a era do 5G+ em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2022

Carro conectado ao 5G durante lançamento do 5G+ da Claro. Foto: Divulgação/Claro Foto: Divulgação/Claro

Nesta quinta-feira (28), a Claro lança o 5G+ em Porto Alegre, inaugurando mais uma etapa da nova era de transformação digital no Brasil. A operadora que trouxe ao país de forma pioneira todas as gerações de internet desde o 3G já está com a estrutura pronta para ativar a rede 5G na faixa de 3,5 GHz imediatamente após a liberação de uso do espectro pela Anatel e Gaispi, prevista para sexta-feira (29).

O 5G+ é a nova marca da Claro para o 5G na faixa de 3,5GHz e 2,3 GHz. E, em Porto Alegre, inicialmente, o sinal irradiará em regiões dos bairros Higienópolis, Moinhos de Vento, Jardim Europa, Boa Vista, Mont’Serrat, Auxiliadora, Bela Vista, Petrópolis, Três Figueiras, Rio Branco, Tristeza e Vila Assunção. Essa é apenas a fase inicial. A Claro continuará expandindo sua rede de 5G+ e chegará gradativamente a outras áreas da capital gaúcha, onde é líder de mercado: a cada 10 celulares, cinco são da Claro.

A adoção do 5G+ não vai exigir nenhuma alteração de contrato. Qualquer cliente com aparelho compatível e em área com cobertura pela tecnologia pode ter acesso ao 5G+ sem necessidade de mudar de plano ou de chip. Todos os telefones comercializados pela Claro e compatíveis com o 5G DSS já suportam também a faixa de 3,5 GHz e serão automaticamente compatíveis com o novo 5G+, agora com mais capacidade pela adição da nova faixa.

O 5G+, além de mais velocidade, também traz uma evolução para casos de negócios que necessitam maior capacidade de dispositivos conectados e latência ultrabaixa. Essa proposta é ideal para atender às necessidades do mercado B2B e aplicações que deverão ser desenvolvidas no futuro, inclusive a Internet das Coisas.

A expectativa inicial é do alcance de velocidades entre 600 Mbps e 800 Mbps, chegando até 1 Gbps (dependendo do tamanho da célula e da quantidade de terminais com uso simultâneo naquele momento). Conforme relatório recentemente disponibilizado pela Ookla, as conexões 5G DSS no Brasil ofereciam o dobro da velocidade das redes LTE (4G ou 4.5G).

Atualmente, 70% dos aparelhos vendidos pela Claro são compatíveis com o 5G+. E, por ter saído na frente no oferecimento do 5G DSS, já possui cerca de 2,3 milhões de smartphones compatíveis em operação em sua rede. A Claro ainda incentiva os atores do setor a produzirem telefones com valores mais acessíveis, colaborando fortemente para a democratização e a aceleração da adoção do 5G para os usuários, seja através da disponibilização de produtos exclusivos ou no crescimento da oferta de produtos.

Hoje, a Claro já possui cerca de 50 aparelhos com acesso ao 5G em seu portfólio e estimula preços mais acessíveis para o consumidor, que pode adquirir um smartphone a partir de R$1.299, no plano pós-pago e com opção de parcelamento a longo prazo. E cada vez haverá mais aparelhos. Com exclusividade, para aprimorar ainda mais a experiência do cliente, a Claro trouxe recentemente ao mercado, em parceria exclusiva com a Motorola, o smartphone moto g62 5G, já preparado para acessar a quinta geração da internet móvel em todas as frequências disponíveis. A venda acontece nas lojas físicas e on-line da Claro, além dos canais próprios da fabricante.

Aproveitando a potencialidade da rede 5G+, a Claro está trabalhando com parceiros para desenvolver capacitações de desenvolvimento de aplicações no metaverso, com uso de óculos de realidade aumentada e virtual. Também comercializará equipamentos como o novo laptop da Lenovo, que já vem pronto para receber um chip 5G+ da operadora.

“Estamos orgulhosos em habilitar de forma pioneira mais essa fase da evolução tecnológica no Brasil. É mais um passo em um universo vasto e de possibilidades, muitas ainda nem pensadas. A disponibilização do 5G+ abre portas para novas discussões; oportunidades em negócios, serviços, comunicações; acelera a digitalização, além de impulsionar a criação de aplicações que irão fazer a diferença na vida das pessoas e tornar o dia a dia mais divertido e produtivo. Mas, é só o início. Temos um longo e desafiador caminho pela frente”, avalia José Félix, presidente da Claro.

5G para o mercado corporativo

Com o 5G+ da Claro, a Embratel, marca do Grupo responsável pela frente corporativa, habilitará o próximo nível dos negócios do Rio Grande do Sul, começando por Porto Alegre, um dos principais polos econômicos do país. Com a quinta geração de internet móvel, os mais variados segmentos da economia gaúcha, como indústria, finanças, agronegócio, saúde, educação, varejo, óleo e gás, energia e utilidades, mobilidade, logística e transporte, segurança e transporte público, vão passar por uma digitalização única e nunca vista anteriormente.

O 5G favorecerá a criação de novas soluções para transformar a maneira como as empresas e instituições públicas operam. A Embratel irá disponibilizar a infraestrutura digital necessária para desenvolver o mercado, possibilitando a criação de novos modelos de negócios, capazes de ampliar capacidades e otimizar operações, traçando um futuro altamente digitalizado e inovador.

“O Rio Grande do Sul é muito importante para a Embratel. Começar esse novo desenvolvimento tecnológico na região nos deixa muito felizes e temos certeza de que, em conjunto com empresas e governos, levaremos o estado para o próximo nível de digitalização. Esse novo ecossistema formado a partir do 5G permitirá uma contribuição imensa para o desenvolvimento econômico e social do país, expandindo limites e ajudando na modernização de inúmeros setores com uma inovação inédita no mercado. A Embratel irá proporcionar uma infraestrutura digital habilitadora de inovações, que vai muito além da conexão entre pessoas e velocidade na transmissão de dados. Com a nova geração de conectividade, possibilitaremos a adoção em larga escala dos mais diversos dispositivos conectados e soluções para gerar impactos extremamente positivos em toda a sociedade brasileira”, diz José Formoso, CEO da Embratel.

De acordo com o executivo, aplicações com o uso 5G, somadas a tecnologias emergentes e existentes, como Inteligência Artificial, Internet das Coisas, Cloud Computing, Big Data, Edge Computing e Machine Learning, serão capazes de gerar valor a longo prazo, com eficiência, segurança, ultraprocessamento de dados, estrutura de baixíssima latência, alta confiabilidade, resiliência e disponibilidade.

A nova geração de conectividade irá tornar a conexão muito mais abrangente. Bilhões de devices conectados transportarão de forma instantânea o mundo físico para o digital, capturando e analisando uma infinidade de dados sobre o que acontece ao redor, em uma união perfeita entre Internet das Coisas, Big Data e Analytics. Dessa forma, informações sobre como as pessoas vivem, trabalham e se movem pelas cidades, por exemplo, serão captadas e avaliadas para gerar novos produtos e experiências.

Todo o potencial industrial local será colocado em prática por meio da implantação de redes 5G. Como exemplo, a tecnologia apoiará a manutenção preditiva e remota utilizando sensores para prever e solucionar ocorrências a distância. Inspeções mais rápidas e eficazes por meio de inteligência preditiva, ampliação da segurança do trabalho e do trabalhador e o aumento da eficácia operacional estão entre as principais vantagens trazidas pelo 5G nas indústrias.

As cidades da região se tornarão mais inteligentes e a administração pública poderá, por exemplo, monitorar a qualidade do ar com mais assertividade, obtendo mais informações para colocar em prática políticas focadas em melhorias ambientais e na saúde da população. Hospitais gaúchos poderão realizar cirurgias robóticas a distância, com a integração de equipes médicas de várias especialidades a partir de diferentes locais para realizar os procedimentos suportados pela transmissão de dados e imagens em tempo real.

Também será possível ampliar o uso da telessaúde, com ainda mais pessoas atendidas em localidades distintas usando a conexão 5G de excelência. No agronegócio, a agricultura de precisão realizará a medição das condições ambientais, do solo e da cultura com dispositivos IoT de forma mais efetiva, com análises mais aprofundadas, tomada de decisões mais rápidas e, como consequência, mais produtividade.

Através de estruturas de Corporate Venture Capital, a Claro e seus clientes corporativos também poderão participar ativamente na criação de um ecossistema de startups ou financiar o desenvolvimento de soluções especializadas por integradores e fornecedores de tecnologia.

