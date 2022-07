Porto Alegre Força-tarefa identifica irregularidades em vistoria na Zona Norte de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2022

A força-tarefa esteve em uma lancheria no bairro Jardim Carvalho e em três pizzarias - uma no Morro Santana e duas no Jardim Itu-Sabará Foto: PMPA/Divulgação Foto: PMPA/Divulgação

Quatro estabelecimentos foram vistoriados na noite de quarta-feira (27), em Porto Alegre, por servidores da Equipe de Vigilância de Alimentos e do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador da Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com policiais da Delegacia do Consumidor.

A força-tarefa esteve em uma lancheria no bairro Jardim Carvalho e em três pizzarias – uma no Morro Santana e duas no Jardim Itu-Sabará, na Zona Norte da Capital. Todos os locais têm funcionamento apenas noturno. Uma vistoria foi realizada por denúncia ao serviço 156. As demais ocorreram de forma aleatória, por amostragem.

No estabelecimento do Jardim Carvalho, foram apreendidos 10 quilos de alimentos impróprios ao consumo humano e detectadas condições precárias de higiene e ausência de kit para higienização de mãos.

Em duas pizzarias – a do Morro Santana e em uma do Jardim Itu-Sabará – não havia kit para higienização de mãos para uso de manipuladores de alimentos. Na outra pizzaria, além de problemas sanitários, havia irregularidades trabalhistas, com funcionários desenvolvendo três funções simultâneas: manipulação de alimentos, manuseio de dinheiro e limpeza do ambiente.

Foram lavradas cinco notificações com prazos imediatos e de 15 dias. Um dos estabelecimentos foi notificado para adequar a documentação para o ramo de indústria.

Suspeitas de irregularidades em estabelecimentos que comercializam alimentos – como minimercados, mercados, supermercados, lancherias e restaurantes, entre outros – devem ser denunciadas para a EVA por meio do serviço 156.

