Claudia Raia anuncia gravidez aos 55 anos; saiba quantas mulheres têm filhos nessa faixa etária

Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2022

Foto: Pixabay

“Quando a médica me pediu um beta, um exame de sangue de gravidez, eu falei: ‘Amor, você ‘tá’ bem louca, de onde você tirou isso? Tenho 55 anos de idade’”, contou a atriz Claudia Raia em stories do Instagram. Na segunda-feira, ela anunciou que está esperando o terceiro filho, fruto de sua união com o também ator Jarbas Homem de Mello. Claudia Raia já tem Enzo e Sophia, de seu casamento com Edson Celulari. O pedido do exame aconteceu, segundo ela, porque a médica que a atende percebeu que os indicadores de seus exames estavam “estranhos”.

O Ministério da Saúde considera que uma gravidez já pode ser classificada como de risco quando a mãe tem mais de 35 anos, o que requer atenção especial das equipes responsáveis pelo pré-natal e pelo parto. Segundo o registro de Nascidos Vivos do Datasus, das 8.524.223 crianças nascidas entre 2018 e 2020 no Brasil, 1.249 tinham mães acima dos 50 anos, – o que equivale ao pequeno percentual de 0,014% dos casos.

De 2010 a 2018, esse número ficou em uma média de 342 por ano, subindo para 412 em 2019 e 440 em 2020. Mas a probabilidade de uma gravidez assim ocorrer de forma espontânea é considerada remota. “Acima de 50 anos, a chance é de 0,1%, uma em cada mil mulheres”, explica Rodrigo Rosa, médico ginecologista especialista em Reprodução Humana e membro da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida (SBRA).

Isso porque, com o passar dos anos, além de envelhecer, a reserva de óvulos vai se reduzindo. “Como geralmente a menopausa se dá com 51 ou 52, a reserva de óvulos diminui muito. Por isso essa gravidez espontânea é rara, mas pode acontecer.”, pontua Rosiane Mattar, professora de Obstetrícia da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

“Na maioria das vezes em que a gente vê mulheres grávidas com mais de 50 anos, costuma ser por reprodução assistida. Em geral, quando não está instalada a menopausa, que a pessoa ainda menstrua, a ideia é usar um método contraceptivo até os 55 anos”, completa ela, que também é coordenadora científica de Obstetrícia da Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo (Sogesp).

Em 2020, Claudia Raia revelou em entrevista que havia congelado alguns de seus óvulos e que tinha vontade de ser mãe novamente. No anúncio de sua gravidez nas redes sociais, ela se mostra surpresa com a descoberta, o que deixa dúvidas sobre se teria engravidado naturalmente ou se passou pelo procedimento de fertilização in vitro.

Segundo Rodrigo Rosa, após os 50 anos, a mulher que procura uma clínica de reprodução assistida precisa de parecer do Conselho Federal de Medicina antes de poder realizar um procedimento para engravidar. “Ela precisa ter avaliação médica mostrando que está apta à gestação. Essa mulher pode fazer a fertilização in vitro com os seus próprios óvulos previamente congelados ou tratamento com óvulos doados, que é mais comum”, afirma.

Gravidez de risco

As gestantes acima de 35 anos requerem atenção médica especial e essa necessidade se intensifica com o avanço da idade. Os cuidados necessários incluem o monitoramento reforçado de ganho de peso, pressão arterial, suplementação de nutrientes, parâmetros hormonais e cuidados para a manutenção de uma alimentação saudável.

