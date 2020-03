Celebridades Claudia Raia fala sobre quarentena: “Pelo futuro do nosso País”

Por Redação O Sul | 26 de março de 2020

A atriz aconselhou que, aqueles que podem, devem ficar no isolamento Foto: Fabiano Battaglin/Gshow A atriz aconselhou que, aqueles que podem, devem ficar no isolamento. (Foto: Fabiano Battaglin/Gshow) Foto: Fabiano Battaglin/Gshow

A atriz Claudia Raia publicou em seu Instagram na quarta-feira (25) uma foto em que segura um cartaz com a hashtag #EuFicoEmCasa, e que contém os motivos que fizeram a artista escolher permanecer em quarentena durante a pandemia do novo coronavírus.

“Pelo futuro do nosso país, pelos idosos, pelos profissionais de saúde, pelo bem comum”, disse ela na publicação, elencando os motivos que aparecem no cartaz. A atriz aconselhou que, aqueles que podem, devem ficar no isolamento: “eu sei que não são todas as pessoas que podem, mas quem puder… continue de quarentena!”.

