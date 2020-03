Dicas de O Sul Escritora lança ideia para entreter as crianças dentro de suas casas durante a quarentena

Por Redação O Sul | 26 de março de 2020

Ana Pregardier está fazendo “lives” diariamente a fim de contribuir para que os pais tenham momentos educativos Foto: Divulgação Ana Pregardier está fazendo “lives” diariamente a fim de contribuir para que os pais tenham momentos educativos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A escritora Ana Pregardier, imortal da Academia de Letras, Artes e Cultura do Brasil, lançou uma ideia para entreter as crianças dentro de suas casas durante a quarentena. Desde o dia 24,03, ela está fazendo “lives” diariamente a fim de contribuir para que os pais tenham momentos educativos com as crianças, estreitando o relacionamento por meio de brincadeiras, atividades e e-books totalmente gratuitos.

“Esta é uma forma de colaborar para que possamos passar por este período de forma que seja possível, pelo menos, cultivar memórias boas do que fizemos durante este isolamento involuntário”, afirmou.

A live pode ser acessada no Instagram @anapregardier. Download do e-book A Flor que Dançava: A Flor que dançava – Livro Realidade Aumentada | Ana Pregardier.

