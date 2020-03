Dicas de O Sul Cogna disponibiliza cursos online gratuitos para garantir rotina de estudos e aprimoramento de carreira

Por Redação O Sul | 26 de março de 2020

Durante o período de isolamento social, companhia oferta cursos livres em diversas áreas de conhecimento para toda a população brasileira Foto: Divulgação Durante o período de isolamento social, companhia oferta cursos livres em diversas áreas de conhecimento para toda a população brasileira. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Visando garantir que a população tenha acesso a educação durante esse momento de isolamento social decorrente do coronavírus, a Cogna, maior grupo de educação do mundo, disponibiliza por meio de suas marcas de Educação Básica – Saber e Somos – e de Ensino Superior – Kroton e Platos – diversos cursos em plataformas online para o público em geral.

“Em meio a pandemia que estamos vivendo atualmente no Brasil, nos mobilizamos para oferecer, por meio de plataformas digitais, cursos das mais diversas áreas do conhecimento para quem precisa de apoio em algumas disciplinas básicas, algumas mais específicas e docentes, que contam com uma capacitação bastante robusta sobre docência e até uma trilha sobre a nova BNCC, para que todos possam aproveitar esse período para aprender e aprimorar seus conhecimentos de maneira gratuita. Essa é uma dentre as nossas ações. Há muitas outras já em andamento e a serem lançadas”, ressalta Camilla Veiga, diretora de impacto social da Cogna.

