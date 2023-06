Rio Grande do Sul Claudio Gastal assume presidência do Badesul

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2023

Gastal (E), ao lado de Eduardo Leite e Ernani Polo. Foto: Mauricio Tonetto/Divulgação Gastal (E), ao lado de Eduardo Leite e Ernani Polo. (Foto: Mauricio Tonetto/Divulgação) Foto: Mauricio Tonetto/Divulgação

O novo diretor-presidente do Badesul Desenvolvimento S/A – Agência de Fomento/RS, Claudio Gastal, foi empossado nesta segunda-feira (12/6). Na gestão anterior, Gastal foi titular da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). Ao assumir o comando do Badesul, o novo presidente sucederá Jeanette Lontra, que dirigiu a agência entre 2018 e 2022.

Ao iniciar seu discurso, o governador Edurardo Leite agradeceu a Jeanette pela competência com que liderou a instituição nos últimos anos, classificando como excepcional o trabalho realizado pela gestora e sua equipe. Em seguida, o governador relembrou a contribuição de Gastal, como secretário, no processo de reestruturação do governo e na construção de vários projetos que fomentaram o empreendedorismo no Estado.

“Cumprido esse primeiro ciclo, de reestruturação fiscal, agora é hora de focar, especialmente, em acelerar o desenvolvimento do Estado, e o Badesul é um instrumento fantástico para isso. E que pode ser cada vez mais decisivo, na parceria com os municípios, no apoio à inovação e na promoção comercial do Estado”, destacou Leite.

O governador comentou a escolha de Gastal para o cargo e a confiança depositada em seu trabalho. “Estamos colocando no Badesul quem esteve no núcleo da gestão nos últimos anos a fim de reforçar esse papel da agência de fomento, para que possamos fazer do Rio Grande do Sul um Estado que se destaca, cada vez mais, pelas boas notícias no desenvolvimento, na geração de empregos e no empreendedorismo”, ressaltou.

Durante a posse, Gastal afirmou que o Badesul buscará ter um protagonismo maior na política de desenvolvimento do Estado, enfocando temas como inovação, sustentabilidade e atração de investimentos. “Para isso, precisamos de um plano de longo prazo que privilegie a inovação e a sustentabilidade. O Badesul deseja ampliar a sua área de atuação e estar mais próximo do centro do governo. A instituição quer ser protagonista, fomentar a economia gaúcha, atrair investimentos, promover o Estado e incentivar a inovação”, enfatizou.

O Badesul é uma sociedade anônima de economia mista, cujo controle acionário pertence ao Estado do Rio Grande do Sul. A agência é vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec).

Para o titular da Sedec, Ernani Polo, a conexão com os municípios e com o setor privado será fundamental. “Nós precisamos dessa proximidade. Uma união de forças do setor público com o privado para que, juntos, possamos potencializar nossas vocações”, salientou.

