Por Redação O Sul | 16 de julho de 2020

Cleo usou o Instagram para conscientizar seus seguidores nesta quarta-feira (15). A cantora fez vídeos incentivando aqueles que podem continuar com o isolamento social a ficarem em casa em meio à pandemia do novo coronavírus, criticando os bares lotados com a flexibilização da quarentena.

“Galera, você que está aí se sentindo meio otário por ainda estar mantendo todos os cuidados em relação ao corona, inclusive estão se privando de sair serelepe por aí enquanto uns e outros estão lotando os bares. Queria dizer que tamo junto (sic)”, começou.

Cleo deixou claro que solidariza com aqueles que precisam sair de casa para trabalhar e pediu que aqueles que podem ficar em casa e seguir em isolamento pensem nas pessoas que não têm essa chance.

“E assim, não se sinta feito de bobo porque nunca foi tão fácil estar do lado certo da história. Quem está precisando trabalhar e está sendo obrigado pelas circunstâncias, vocês tem toda minha solidariedade”, disse.

