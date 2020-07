Celebridades Débora Nascimento diz que já teve anorexia e engordou 30 quilos em dois meses

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2020

Débora Nascimento contou em uma entrevista a um canal do YouTube que já teve anorexia nervosa e sofreu com a flutuação de peso. “Era mais novinha, por volta de 16 anos. Minha mãe me ajudou muito a passar por isso”, afirmou ela, que viu o peso disparar logo após a doença.

“Tive uma ‘rebordosa’, que foi um aumento monstruoso de peso e engordei 30 quilos em dois meses, que é o outro lado da balança do distúrbio alimentar”, explicou ela, que tem uma filha de 2 anos, Bella, com o ex-marido, o ator José Loreto.

A atriz explicou que hoje conhece seus “gatilhos” e sabe como ter uma relação mais saudável com a comida. “Claro que hoje eu sou uma mulher muito mais consciente e percebo os meus gatilhos. E acho que é por isso também que eu sofro quando percebo que caio de cabeça nos carboidratos, nas ‘comfort foods’ como forma de recompensa e fico me culpando”, explicou.

