Celebridades Cleo mostra tatuagem sensual e diz: “Se você me ler por inteira, dobre as minhas páginas”

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2020

Atriz publicou uma foto em preto e branco que mostra uma das várias tatuagens que tem em seu corpo Foto: Reprodução/Instagram/cleo Atriz publicou uma foto em preto e branco que mostra uma das várias tatuagens que tem em seu corpo Foto: Reprodução/Instagram/cleo Foto: Reprodução/Instagram/cleo

A atriz e cantora Cleo, 37, publicou em seu Instagram na segunda-feira (10) uma foto em preto e branco que mostra uma das várias tatuagens que tem em seu corpo.

Vestindo luvas compridas e um decote, ela deixou à mostra a palavra “Fear” que tem tatuada em seu colo, em uma região muito próxima ao seio. Em inglês, a palavra significa “febre”.

A filha de Glória Pires ainda escreveu na publicação: “Se você me ler por inteira, dobre as minhas páginas”. Nos comentários, Gabi Melim, Letticia Munniz e Bruno Chelles deixaram elogios. “É uma coisa tão linda essa mulher”, disse a irmã do trio Melim.

Cleo também chamou a atenção na madrugada de sábado (08), durante o Baile da Vogue, quando apareceu com um look transparente. Na ocasião, ela revelou que participará do quadro “Show dos Famosos” no Domingão do Faustão, da TV Globo, em que celebridades fazem performances musicais homenageando outros artistas.

Além disso, Cleo também comentou o “BBB20”: “Eu acho por um lado muito bom, porque a gente pode ver de fora como a sociedade se comporta, ou seja, homens tóxicos, machistas, ali dentro fazendo o que eles fazem na frente de todo o Brasil e para eles é muito natural. Imagina mulheres que não têm a defesa de um público o que elas não sofrem”, disse.

