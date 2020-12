Celebridades Cleo posta foto de biquíni entre “plantinhas”

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2020

Cleo puxa biquíni e brinca com cenário: "Fotinha nas plantinhas SIM". Foto: Reprodução/Instagram Cleo puxa biquíni e brinca com cenário: "Fotinha nas plantinhas SIM". (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Cleo publicou uma foto neste sábado (5) puxando a parte de baixo do biquíni e brincou com o cenário do clique, as “plantinhas”.

“Fotinha nas plantinhas SIM”, postou a morena de 38 anos na legenda da imagem no Instagram.

“Que isso hein novinha ?”, comentou a atriz Suzana Pires. “Amor da vida”, escreveu Cartolouco. “Gaaaaaaata”, foi o elogio feito pela digital influencer Taynara OG.

“Perfeita do pai”

Cleo usou a rede recentemente também para compartilhar outro clique sensualíssimo. A atriz, que apareceu a bordo de um body verde cavado, exibiu curvas de dar inveja e, de quebra, deu aquela puxadinha na peça, ostentando todo seu charme.

Nos comentários, como de costume, fãs e amigos se derreteram com o baita “fotão” da musa, mas o primeiro a marcar presença foi ninguém mais, ninguém menos, que o pai coruja, Fábio Júnior. “Perfeita do pai”, disse o cantor, que recebeu resposta da modelo. “Eu te amo”, se declarou em inglês.

“Pra que quebrar a internet essa hora? Tá linda”, exaltou ainda outro seguidor. “Não sou Zeca Pagodinho, mas descobri que te amo demais”, caprichou uma terceira.

Na legenda, a artista apenas falou sobre a preferência pela depilação total e fez uma indicação aos “seguimores”.

Em outra ocasião recente, Cleo postou foto sem sutiã e causou alvoroço no Instagram.”Tá com frio, amiga?”, brincou o internauta na ocasião.

