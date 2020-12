Celebridades Nasce primeira filha de Marcelo Adnet e Patrícia Cardoso, Alice: “Puro amor”

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2020

Patrícia Cardoso, com Marcelo Adnet, deu à luz Alice. Foto: Reprodução/Instagram Patrícia Cardoso, com Marcelo Adnet, deu à luz Alice. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Esposa do humorista Marcelo Adnet, Patrícia Cardoso deu à luz Alice na madrugada deste domingo (6) após parto normal realizado em um hospital no Rio de Janeiro. Os papais de primeira viagem anunciaram o nascimento da pequena por meio do Instagram Stories. “Alice nasceu! Puro amor. Estamos ótimas!”, escreveu Patrícia Cardoso.

Depois do compartilhamento de Patrícia, Marcelo Adnet compartilhou uma foto fofíssima em que mostra o desenho do pé da filha no braço.

Em entrevista recente a Patrícia Kogut, o humorista de 39 anos disse que planeja tirar férias após o nascimento de Alice. “Acho que o melhor que posso fazer é estar disponível. Então, vou tirar um mês de férias para estar junto cem por cento no início. E, claro, aprendi o básico. A botar para arrotas, a trocar uma fralda”, contou ele.

Julgamento e polêmica

O humorista Marcelo Adnet foi envolvido recentemente na discussão sobre o caso de abuso sofrido pela sua ex-mulher, a também humorista Dani Calabresa, por parte de outro global da área de humor, Marcius Melhem. Com a divulgação do caso, renovada por reportagem recente da revista Piauí, o artista foi cobrado por não se posicionar, embora ele tenha cobrado posicionamento da Rede Globo, como também a matéria mostra.

“Fiz o mínimo, agi e respeitei totalmente o sigilo que as vítimas pediram. A história é muito pesada e traumática para os envolvidos”, escreveu, resumindo posicionamentos anteriores.

Dani Calabresa também fez uma postagem sobre o caso, onde diz que não queria ser vista como vítima e que precisou se defender.

“Nunca quis ser vista como uma mulher assediada.. mas pra recuperar minha saúde precisei me defender. Nunca procurei a Imprensa. Tomei as medidas cabíveis pra conseguir ajuda. Tudo é muito difícil, DÁ MEDO, vergonha, mas temos que lutar por respeito e justiça. Não passarão. Assédio é crime! Obrigada pelas msgs de apoio”, escreveu a artista.

