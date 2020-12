Celebridades Fábio Assunção diz que está há sete meses sóbrio e fala sobre álcool: “A droga mais pesada que conheci”

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2020

Fábio Assunção diz que começou a ter mais paciência com seus erros e com os momentos ruins da vida. Foto: Reprodução/Instagram Fábio Assunção diz que começou a ter mais paciência com seus erros e com os momentos ruins da vida. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Eleito “Personalidade do Ano” na premiação “Men Of The Year” 2020, Fábio Assunção falou abertamente em entrevista para a Revista GQ sobre dependência, drogas e álcool. O ator de 49 anos revelou que está há sete meses sóbrio.

“As pessoas têm uma droga de escolha, tem gente que desenvolve dependência com crack, jogo, anfetamina, compra, comida. Eu não gosto de falar o nome da minha droga de escolha. A primeira vez que fui a uma reunião no A.A. eu tinha 30 anos e havia um fotógrafo na porta. Não tive a chance de uma recuperação privada”, iniciou o Fábio Assunção.

Em seguida, o ator disse que existe um estigma gigante em torno desse assunto e por isso faz questão de passar uma mensagem ao público: “Tenha coragem, deixe os outros dizerem, talvez você seja ridicularizado, julgado, mas só você vai valorizar a sua vida”.

O ator também relatou como era o seu dia a dia. “Eu não acordava bebendo, nunca bebi no trabalho, mas achei em um determinado momento que o álcool podia ser uma alternativa mais leve, mas é a droga mais pesada que conheci”, contou.

Em tratamento, Fábio Assunção diz que começou a ter mais paciência com seus erros e com os momentos ruins da vida. Ele contou que criou algumas formas de se distanciar do álcool.

“Se a angústia vem, eu escuto uma música, deixo passar. No passado, eu certamente beberia. Estou a cada dia mais distante das coisas que me perturbavam, sem beber há sete meses”, finalizou o ator.

