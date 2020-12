Artes Visuais Molduras em pontos turísticos de Porto Alegre podem ser fotografadas até 3 de janeiro

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Molduras estão instaladas em diferentes pontos da cidade, como na orla do Gasômetro. Foto: Cesar Lopes/PMPA Molduras estão instaladas em diferentes pontos da cidade, como na orla do Gasômetro. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

Porto Alegre recebeu dez molduras fixas em pontos turísticos da cidade. As intervenções, que têm a marca da prefeitura, poderão ser fotografadas, proporcionando à população uma nova relação com os locais, até o dia 3 de janeiro.

A ação é uma parceria entre a Diretoria Geral de Turismo e Eventos da SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico) e o evento, do qual a prefeitura é correalizadora. “São instalações que convidam a população a perceber a cidade sob novos ângulos, bem como a interagir com elas, fotografando e divulgando em suas redes sociais”, destaca o diretor de Turismo e Eventos, Cassio Falkembach. A iniciativa integrou a programação da 5ª Noite dos Museus, que foi realizada no sábado (5).

Pontos turísticos com as molduras

As molduras estão nos seguintes locais de Porto Alegre: Praça XV; Parque Moinhos de Vento; Parque Farroupilha; Praça da Encol; Praça da Alfândega; Orla do Guaíba; Orla de Ipanema; Praça Montevidéu; Parque Marinha do Brasil; Praça dos Açorianos.

Capacitação do consumidor turista

A Prefeitura de Porto Alegre abriu pregão eletrônico para a contratação de empresa que desenvolva programa de capacitação e sensibilização sobre os direitos do consumidor turista e sobre o turismo em Porto Alegre. A disputa ocorrerá nesta segunda-feira (7), às 10h, no Portal de Compras Públicas da prefeitura. O edital com mais informações sobre o projeto também está disponível no site da prefeitura.

Os objetivos são promover cursos de capacitação e palestras de sensibilização, criação e produção de cartilhas educativas, promoção de evento do tipo seminário e criação de campanha publicitária on-line sobre o tema, com supervisão do Procon Porto Alegre.

Os conteúdos serão destinados aos consumidores e turistas em geral e alunos do ensino fundamental da rede de ensino do Município. O recurso para o desenvolvimento do projeto foi captado junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Artes Visuais