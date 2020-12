Artes Visuais Pontos turísticos de Porto Alegre recebem dez intervenções do evento Noite dos Museus

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2020

Molduras fixas serão distribuídas em pontos turísticos da cidade. Foto: Divulgação/SMDE/PMPA

Como parte da programação da 5ª Noite dos Museus, que acontece neste sábado (5), Porto Alegre recebe dez molduras fixas em pontos turísticos da cidade. As intervenções, que têm a marca da prefeitura, poderão ser fotografadas, proporcionando à população uma nova relação com os locais, até o dia 3 de janeiro.

A ação é uma parceria entre a Diretoria Geral de Turismo e Eventos da SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico) e o evento, do qual a prefeitura é correalizadora. “São instalações que convidam a população a perceber a cidade sob novos ângulos, bem como a interagir com elas, fotografando e divulgando em suas redes sociais”, destaca o diretor de Turismo e Eventos, Cassio Falkembach.

Pontos turísticos com as molduras

As molduras estão nos seguintes locais de Porto Alegre: Praça XV; Parque Moinhos de Vento; Parque Farroupilha; Praça da Encol; Praça da Alfândega; Orla do Guaíba; Orla de Ipanema; Praça Montevidéu; Parque Marinha do Brasil; Praça dos Açorianos.

Edição virtual

O evento Noite dos Museus 2020 acontece de forma virtual neste sábado (5), a partir das 17h. A edição deste ano contará com 16 instituições de arte, como Cinemateca Capitólio, Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo e Pinacotecas Aldo Locatelli e Ruben Berta, Casa de Cultura Mario Quintana, Museu de Arte do Rio Grande do Sul e Museu Julio de Castilhos. Também conta com 20 atrações artísticas, como Fernanda Takai e Humberto Gessinger. A transmissão de toda a programação será pelo canal do Youtube, site e redes sociais.

“O formato on-line não tem fronteiras e possibilita disseminar a cena cultural de Porto Alegre, dando a oportunidade para pessoas de outras cidades, estados e países também conhecerem nossos espaços e opções de lazer. Certamente serão turistas a nos visitar no futuro”, destaca Falkembach.

Além de serem palco para atrações musicais, os espaços da Secretaria Municipal de Cultura também oferecem programação própria nas Pinacotecas Ruben Berta e Aldo Locatelli, no Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo e na Cinemateca Capitólio.

Confira a programação:

Cinemateca Capitólio – À noite, a fachada da Cinemateca Capitólio receberá iluminação especial, destacando a beleza de sua arquitetura, bem como o importante trabalho realizado pela instituição em prol da preservação e divulgação da história do cinema gaúcho, na qual o pioneiro filme – Um É Pouco, Dois É Bom – de Odilon Lopez ocupa um lugar de honra. Para celebrar o 50º aniversário de lançamento foi preparada uma apresentação com o músico Carlos Ferreira, radicado em São Paulo. Ferreira criou um trilha sonora inédita para interagir com imagens do filme, em uma performance gravada.

Pinacoteca Aldo Locatelli – O espaço oferece três exposições: Prêmio Aliança Fancesa, Arte + Biografia – Tibério no Plural, em homenagem ao pintor Wilson Tibério e Judith Fortes: 70 anos depois. Já a Pinacoteca Ruben Berta apresenta a mostra Acervo Dialogado, com pinturas, gravuras e desenhos produzidos por artistas brasileiros e estrangeiros entre 1943 e 1966.

Museu Joaquim Felizardo – O local guarda um acervo de mais de 9 mil fotografias antigas de Porto Alegre, datas entre os séculos 19 e 20. Ainda há trabalhos de diversos fotógrafos, como Virgílio Calegari.

