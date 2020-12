Artes Visuais Noite dos Museus 2020 é realizada neste sábado de forma virtual

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2020

Os kits podem ser adquiridos até 11 de dezembro no site do Noite dos Museus. Foto: Letícia Castro/O Sul Os kits podem ser adquiridos até 11 de dezembro no site do Noite dos Museus. (Foto: Letícia Castro/O Sul) Foto: Letícia Castro/O Sul

O projeto Noite dos Museus 2020 acontece neste sábado (5), a partir das 17h, pela primeira vez de forma virtual, em função da pandemia. Serão mais de seis horas de música, arte e conteúdo sobre os museus de Porto Alegre para assistir em casa, com mais de 20 atrações gravadas e ao vivo. Fernanda Takai, Humberto Gessinger, Hique Gomez, Orquestra de Câmara da Ulbra estão entre as atrações.

Edição 2020

Realizado pela primeira vez neste formato, o festival gratuito terá mais de 20 atrações, de nomes da cena cultural nacional e gaúcha, reunindo artistas que vão do rock ao samba, além de performances especiais de dança, que promoverão pocket shows de suas casas, das salas de exposições dos museus participantes e também de um estúdio na Fábrica do Futuro, em Porto Alegre, montado especialmente para a noite.

Onde assistir

A maratona, que é gratuita, poderá ser acompanhada pelo site especial do evento, www.noitedosmuseus.com.br/2020, pelo canal do YouTube e pela cobertura nas redes sociais do projeto. Na transmissão on-line, o público poderá acompanhar shows musicais e intervenções de dança, assim como entrevistas com artistas, gestores das instituições e outras grandes personalidades da cena cultural brasileira.

Artistas participantes

Entre os artistas e grupos participantes estão 8 Adelante, 50 Tons de Pretas, Alma Lusitana, Ariele, Carlos Ferreira (apresentação com audiodescrição), Carmen e Os Violões, Cartas na Rua, Cristian Sperandir Trio, Elias Barboza e Matheus Kleber, Fantomaticos, Fernanda Takai, Gabriela Lery, Grupo de Música e Dança Afro-Sul, Hique Gomez e Tales Melati, Humberto Gessinger, Muralha Trio, Orquestra de Câmara da Ulbra, Pâmela Amaro, Reverba Trio, Rita Zart, Violas ao Sul.

Que instituições culturais participam?

As instituições culturais participantes neste ano são: Casa de Cultura Mario Quintana, Centro Histórico-Cultural Santa Casa, Centro Cultural CEEE Erico Verissimo, Cinemateca Capitólio, Farol Santander, Goethe-Institut, Museu da Brigada Militar, Museu da Comunicação Hipólito José da Costa, Museu da UFRGS, Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo, Memorial do Rio Grande do Sul, Museu Júlio de Castilhos, Planetário Professor José Baptista Pereira, Pinacoteca Aldo Locatelli, Pinacoteca Ruben Berta.

Coleção Noite dos Museus em Casa

Além do evento virtual, o projeto também lançou neste ano a Coleção Noite dos Museus em Casa para que o público possa deixar o lar com jeito de exposição e ainda ajude os espaços culturais da capital gaúcha, que sofreram com meses de fechamento impostos pela pandemia. A coleção é composta por 15 opções de kits, cada um deles dedicado a um dos centros culturais participantes.

Cada kit contém um par de reproduções de um item – uma pintura, uma fotografia, uma fachada – em formato A1 em papel manteiga (48 x 68 cm), e couchê (59,4 x 84 cm). A peça em papel couchê é pensada para público expor dentro de casa, e a peça em papel manteiga, para ser fixada nas janelas, na noite do evento, criando uma grande exposição coletiva, já que a folha é translúcida e, com as luzes acesas dentro de casa, as janelas se transformarão em expositoras desses objetos, que ficarão visíveis das ruas.

Os kits custam R$ 30 cada e podem ser adquiridos até 11 de dezembro no site do Noite dos Museus. Ao final da ação, o lucro das vendas será revertido em doações para os espaços culturais participantes investirem em suas reaberturas e em futuros projetos.

