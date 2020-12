Brasil Sobe para 18 o número de mortos em acidente de ônibus em Minas Gerais

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O coletivo despencou do viaduto e pegou fogo logo após a queda. Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros O coletivo despencou do viaduto e pegou fogo logo após a queda. (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros) Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Subiu para 18 o número de mortos no acidente de ônibus ocorrido na sexta-feira (4) em João Monlevade, Minas Gerais na BR-381. Um homem de 59 anos, que estava internado no Hospital Santa Margarida, morreu na manhã deste sábado (5).

Conforme a assessoria da unidade de saúde, desde a tarde de sexta ele estava internado no Centro de Terapia Intensiva. Ele era natural da cidade de São Paulo.

Segundo balanço da Secretaria de Estado de Governo, 26 pessoas ficaram feridas e outros três passageiros não precisaram de atendimento médico.

O acidente

Um ônibus de viagem caiu do viaduto Ponte Torta, na BR-381, entre João Monlevade e Bela Vista de Minas, na tarde de sexta-feira (4).

Com a morte ocorrida neste sábado, são 18 vítimas – 12 no local e seis no hospital. Elas foram socorridas e levadas para o Hospital Margarida, em João Monlevade.

A altura da queda foi de aproximadamente 15 metros, próximo ao entroncamento com a BR-262, sobre a Estrada de Ferro Vitória a Minas. O coletivo despencou do viaduto e pegou fogo logo após a queda.

Uma força-tarefa foi montada para atender as vítimas ainda no local do acidente. Além dos agentes da PRF, viaturas do Corpo de Bombeiros e Ambulâncias do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foram deslocadas para atender a ocorrência.

Queda

Segundo o Corpo de Bombeiros, o ônibus, que ia para Belo Horizonte, perdeu tração na subida, após passar por uma ponte, e voltou desgovernado de ré, não se sabendo ainda a distância que percorreu dessa forma até queda de aproximadamente 15 metros de altura sobre uma linha férrea.

Quarenta pessoas, incluindo o motorista, estavam no veículo. Além das vítimas e feridos, algumas pessoas teriam conseguido saltar do ônibus antes da queda.

Todos os feridos foram resgatadas antes da chegada dos bombeiros por ambulâncias municipais. Duas crianças que estavam no veículo foram levadas para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII, em Belo Horizonte.

Ainda conforme informações dos bombeiros, pelas características, tratava-se de um ônibus de turismo, com público variado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil