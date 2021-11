Mundo Cliente irritada joga sopa quente em gerente de restaurante

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Caso aconteceu nos Estados Unidos. (Foto: Reprodução/TikTok)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma mulher atingiu o rosto da gerente de um restaurante mexicano, em Temple (Texas, EUA), com sopa quente e picante após ficar furiosa por descobrir que a tampa de plástico da embalagem havia derretido.

A cliente, não identificada, foi gravada jogando a sopa em Jannele Broland, de 24 anos, após alegar que o alimento era tão ruim que fez com que a tampa se dissolvesse.

O gerente da Sol de Jalisco, uma rede de fast food mexicana popular, compartilhou o episódio no TikTok.

“A experiência foi traumatizante e dolorosa”, disse Broland, segundo o ‘Daily Mail”. “Meu coração partiu só de saber que alguém poderia fazer algo tão terrível e depois rir disso”, acrescentou ela, que tentou oferecer o dinheiro de volta, mas acabou ignorada pela cliente.

O vídeo mostra Broland conversando com a cliente irada, que estava retornando ao restaurante para fazer a reclamação, enquanto ela tira a tampa do recipiente de sopa e aponta para ela antes de jogá-lo abruptamente em Jannele. A mulher agarrou o homem com quem estava e correu porta afora, mostra a filmagem, que viralizou desde que foi ao ar nesta semana.

“Eu me lembro de sentir o calor da sopa, os meus olhos queimavam. Meu nariz estava queimando. Fiquei sem fôlego por um instante. Eu estava realmente em choque com tudo isso”, recordou a gerente, segundo a emissora KCEN.

A polícia se dirigiu ao local, e Jannele prestou queixa. A primeira audiência do caso ainda não tem data marcada.

Picâncias

Comer (e não passar no rosto) pimenta faz com que seu corpo libere endorfinas, o que aumenta o bem estar. Alguns estudos até mesmo supõem que comer comida apimentada algumas vezes na semana aumenta a expectativa de vida. Então, se você é do tipo de pessoa que precisa de uma pimentinha em cada refeição, esta lista é para você.

Conheça algumas das cidades que tem as comidas mais picantes do mundo:

1. Chengdu, Sichuan, China

Vamos falar do Mapo Doufu. Traduzido literalmente como ‘tofu furadinho da vovó’, este ensopado tem carne moída, tofu, feijões fermentados e alho – além de muita pimenta Sichuan e óleo infundido em chili, o La-Yu. É um dos pratos mais deliciosos (e apimentados) da província de Sichuan, e Chengdu, é o melhor lugar para experimentá-lo.

2. Cidade do México, México DF, México

As frenéticas ruas da Cidade do México estão rodeadas de tempero por todos os lados. Os camarões são ensopados em molho de pimenta, o peru em um molho mole e o ceviche cítrico em molho habanero. As taquerias servem carne, churrasco e carne de porco grelhada com tempero libanês, conhecida como ‘al pastor’.

Além disso, quase todos os pratos são acompanhados de molho – um dos maiores presentes do México, que tem tantos sabores quanto formas de comer uma tortilha.

3. Gaziantep, Região do Sudeste da Anatólia, Turquia

Gaziantep, a capital não oficial do kebab no mundo, é famosa por sua carne. Não perca pratos como o İçli Köfte – almôndegas recheadas com nozes e pimentas – ou o Beyran, um ensopado de cordeiro com sabor de alho tão adorado que os moradores locais o comem no café da manhã.

Os legumes também têm seu tempero próprio: Antep Ezmesi (salada de tomate) e Maş Piyazı (vagens) são cobertos de pimenta e pimentão vermelho. Em seguida, um toque de limão e um pouco de iogurte irão acalmar você.

4. Chongqing, Região de Chongqing, China

A culinária de Chongqing (ou Yu) deixa a boca adormecida. Os pratos são desenvolvidos com pimenta seca, vinagre preto, alho e pimenta em grãos. O favorito é a caçarola, um ensopado fervente de caldo super apimentado com carne e legumes.

Comer é um passatempo nesta cidade montanhosa – melhor vivenciado nas barraquinhas de rua. Comerciantes por toda a Bayi Road servem iguarias como o macarrão apimentado Dan Dan, pato defumado em chá e caranguejo frito.

5. Nova Delhi, Delhi NCR, Índia

Falando de comida de rua, o cenário em Nova Delhi é incomparável. No mercado Chandni Chowk, você pode experimentar alimentos repletos de tempero, como os bolinhos Momo com molho vermelho, os kebabs Shami, massa de chaat frita coberta de iogurte e o Chole Bhature, curry apimentado de grão de bico punjabi.

Siga seu faro pelas enormes filas pela antiga Delhi até encontrar o Nihari. Este ensopado apimentado de carne cozida lentamente já foi a opção de café da manhã da família real.

6. Salvador, Bahia, Brasil

Salvador foi o primeiro porto de escravos nas Américas, então a gastronomia foi profundamente influenciada pela África. A culinária baiana favorece os temperos vibrantes, o coco e os frutos do mar frescos.

O principal prato é a moqueca, um ensopado de frutos do mar cozidos em óleo de dendê e pimenta. Outro favorito é o vatapá, camarões servidos sobre uma cremosa pasta de coco, dendê e amendoim.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo