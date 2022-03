Economia Clientes do Itaú ainda reclamam de problemas depois que o banco diz ter corrigido erros no sistema

Por Redação O Sul | 4 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Desde quinta, clientes sofrem com instabilidade e erros nos canais digitais do banco. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Alguns clientes do Itaú seguem reclamando de problemas de acesso e nas informações em suas contas nesta sexta-feira (4), um dia após falhas que mostraram erros em saques e depósitos e, mais tarde, bloquearam o acesso de clientes a suas contas pelos canais digitais.

Na noite de quinta-feira, o banco informou que seus canais digitais estavam sendo liberados “gradativamente”. Os extratos e os saldos das contas correntes estão atualizados com os valores “integralmente recompostos”, acrescentou o banco.

“A origem do problema teve relação com um atraso no processamento de dados. Portanto, a causa não teve relação com quaisquer eventos externos. O Itaú lamenta o transtorno”, disse a instituição na quinta-feira.

Nas redes sociais, no entanto, havia novas reclamações na manhã desta sexta. O Itaú informou que “os extratos e saldos das contas correntes de todos os seus clientes estão atualizados, com todos os valores integralmente recompostos”.

“O acesso via canais digitais também foi normalizado. A origem do problema teve relação com um atraso no processamento de dados, o que gerou a necessidade de reprocessamento. Portanto, a causa não teve relação com quaisquer eventos externos. O Itaú lamenta o transtorno”, diz a nota.

Ao longo da quinta-feira, muitos clientes reclamaram que foram feitos saques não identificados – enquanto outros apontaram a entrada de dinheiro não especificado. Em vários casos, pagamentos feitos retornaram às contas dos clientes.

Veja abaixo o que se sabe sobre a pane que atingiu o banco:

1) Qual foi o problema?

Clientes reclamaram que foram feitos saques não identificados – enquanto outros apontaram a entrada de dinheiro não especificado. Em vários casos, pagamentos feitos retornaram às contas dos clientes.

No início da tarde, correntistas também passaram a relatar dificuldades para acessar o aplicativo do banco. Também não era possível aos correntistas acessar o site do banco.

2) Quais falhas são admitidas pelo banco?

O Itaú diz que a pane afeta a demonstração do extrato e saldo de conta corrente.

3) O aplicativo saiu do ar?

Sim. O banco informou na quinta que seus canais digitais estavam sendo liberados “gradativamente”.

4) O que gerou o problema?

Segundo o banco, o problema estava relacionado “com um atraso no processamento de dados bancários, o que gerou a necessidade de reprocessamento destes.”

O banco afirma, portanto, que a pane “não tem relação com quaisquer eventos externos” – ou seja, não ocorreu nenhum tipo de ataque.

5) Há previsão de restabelecimento?

Nas redes sociais, o banco disse que os serviços foram restabelecidos na tarde da quinta-feira, mas usuários continuaram reclamando de instabilidade.

6) Todos os clientes enfrentaram problemas?

Não. O banco diz que apenas parte dos correntistas foi afetada.

7) Meu dinheiro sumiu?

Não. Os saldos das contas correntes já foram restaurados pelo banco.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia