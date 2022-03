Economia Clientes do Itaú apontam saques e depósitos com erro em contas; banco diz que há intermitência em sistemas

Por Redação O Sul | 3 de março de 2022

O assunto levou o banco aos trending topics do Twitter. (Foto: Divulgação)

Clientes do banco Itaú verificaram inconsistência em seus extratos na manhã de quinta-feira (3). Muitos clientes reclamaram que foram feitos saques não identificados – enquanto outros apontam a entrada de dinheiro não especificado. Em vários casos, pagamentos feitos retornaram às contas dos clientes.

Procurado pelo portal g1, o Itaú informou que está atuando para corrigir o problema de intermitência que afeta seus sistemas, com impacto na demonstração do extrato e saldo de conta corrente para parte de seus clientes.

“O banco lamenta o transtorno e trabalha para que a situação seja corrigida o mais rapidamente possível”, diz o comunicado.

Problemão

Clientes do banco Itaú enfrentam diversos problemas. É o caso da microempreendedora moradora de Justinópolis, em Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte (MG), Jéssica Aline de Souza Batista, de 29 anos. Ela não conseguia acessar o aplicativo do banco e, com isso, não pagou dois boletos do cartão de crédito que venciam na quinta.

“Eu não consigo acessar o aplicativo do banco, desde cedo. Meu marido recebe hoje e não consegue verificar o saldo, o pagamento não caiu. Além disso, não conseguimos pagar duas faturas do cartão de crédito, no valor de R$ 2 mil. É muito transtorno. Pensa nos juros?”, lamentou Jéssica.

A empresária disse que o cartão de crédito é do Itaú e que não foi informada se o banco dará um novo prazo para pagamento.

Causa

O Itaú Unibanco informa que os extratos e saldos das contas correntes de todos os seus clientes já foram atualizados, com todos os valores integralmente recompostos. Já o acesso via canais digitais está sendo liberado gradativamente. A origem do problema teve relação com um atraso no processamento de dados, o que gerou a necessidade de reprocessamento. Portanto, a causa não teve relação com quaisquer eventos externos.

Lucro recorde

O banco Itaú encerrou 2021 com lucro líquido de R$ 24,988 bilhões, acima do observado em 2020, quando reportou ganhos de R$ 18,9 bilhões. No quarto trimestre do ano passado, o Itaú registrou lucro de R$ 6,234 bilhões, abaixo dos R$ 7,592 bilhões apurados no mesmo período de 2020.

O lucro anual de R$ 24,9 bilhões foi o segundo maior resultado nominal da história de um banco brasileiro de capital aberto, segundo levantamento da provedora de informações financeiras Economatica, ficando atrás apenas do lucro registrado pelo Itaú em 2019 (R$ 26,5 bilhões).

Já o lucro líquido recorrente, que exclui operações extraordinárias do banco, foi de R$ 26,879 bilhões no ano passado, um crescimento de 45% em relação ao observado em 2020 (R$ 18,5 bilhões). Nos últimos três meses do ano, o lucro foi de R$ 7,159 bilhões, alta de 32,9% ante o mesmo período do ano passado.

O resultado veio acima do esperado pelos analistas consultados pela Refinitiv, segundo a agência Reuters. A expectativa era de alta de R$ 6,828 bilhões.

Em 2021, o retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) anualizado, indicador que mede como o banco remunera os seus acionistas, foi de 19,3%, resultado acima do apurado em 2020 (14,5%). No quarto trimestre, o retorno foi de 20,2%.

“Encerramos 2021 com um resultado gerencial recorrente de R$ 7,2 bilhões no quarto trimestre e um ROE de 20,2%, concluindo nosso ciclo de recuperação no ano. Saímos desse período fortalecidos e muito bem posicionados para mantermos a rota de crescimento em 2022”, disse Alexsandro Broede, FO do Itaú Unibanco.

