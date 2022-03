Inter Fiasco total: Inter perde de 2 a 0 para time da série D e é desclassificado na primeira rodada da Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 3 de março de 2022

Resultado aumenta pressão sobre a comissão técnica colorada. (Foto: Divulgação/Internacional)

Em um dos piores fiascos de sua história recente, na noite desta quinta-feira (3) o Inter estreou na Copa do Brasil de 2022 com derrota de 2 a 0 para o modesto Globo, da Série D, em partida no Interior do Rio Grande do Norte. O resultado desclassificou o time gaúcho do torneio e pode custar o cargo do técnico uruguaio Alexander Medina, contratado há pouco mais de dois meses.

Resta agora para o Colorado o Campeonato Gaúcho (em andamento) e o Campeonato Brasileiro (a partir de abril). O próximo compromisso está marcado para as 18h15min de domingo (6), no estádio Beira-Rio, contra o Aimoré pela décima rodada do Gauchão. E depois vem o Grenal, na noite de quarta-feira (9), novamente em casa.

“A hora é de autocrítica, não de encontrar culpados. Se há um responsável, sou eu”, declarou o comandante do Inter em curta entrevista pós-jogo. “Não ter todas as peças [jogadores] necessárias jamais poderá ser uma justificativa para o péssimo desempenho desta noite.”

Já o presidente colorado, Alessandro Barcellos, definiu o resultado com adjetivos como “inadmissível”, tendo em vista o porte de cada uma das equipes envolvidas no duelo desta quinta-feira. Ele falou em indignação, pediu desculpas à torcida e ressaltou que o planejamento do departamento de futebol “sofreu um baque” e indicou que mudanças mais drásticas estariam a caminho.

Nos bastidores, especula-se que o vexame fará com que a direção do clube promova uma “faxina” geral não apenas na comissão técnica liderada por Medina. Cabeças devem rolar na cúpula do próprio Departamento de Futebol, pressionado pela irregularidade do desempenho do time neste início de temporada.

Ficha técnica

– Globo-RN: André Zuba; Alessandro, Mael, Eduardo Bahia e Fernando; Ramon, Hítalo, Nino (Adílio) e Hiltinho (Victor Sosa); Anderson e Rômulo. Técnico: Jaelson Marcelino.

– Inter: Daniel; Bustos (Cadorini), Bruno Méndez (Kaique Rocha), Cuesta e Moisés; Gabriel (Caio Vidal) e Johnny (Dourado); Mauricio (D’Alessandro), Edenilson e David; Wesley Moraes. Técnico: Alexander Medina;

– Arbitragem: Denis da Silva Ribeiro Serafim, auxiliado por Rondinelle dos Santos Tavares e Wagner José da Silva, todos de Alagoas.

– Gols: Fernando aos 9 minutos do segundo tempo e Rômulo aos 42.

– Cartões amarelos: André Zuba, Nino e Hitinho para o Globo; Bruno Méndez, Wesley Moraes, Kaique Rocha e Cuesta para o Inter.

– Local da partida: Estádio Manoel Barretto (Barrettão), em Ceará-Mirim (RN).

