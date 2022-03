Porto Alegre Funcionária da limpeza urbana morre atropelada ao varrer avenida na Zona Sul de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Kelen Terezinha, 45 anos, foi atingida por veículo desgovernado. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por volta das 10h30min desta quinta-feira (3), a gari Kelen Terezinha da Silva Rodrigues morreu ao ser atropelada por um carro quando varria o meio-fio junto ao canteiro central da avenida Dante Ângelo Pilla (bairro Costa e Silva), na Zona Norte de Porto Alegre. Ela foi atingida em cheio por um Ford Fiesta desgovernado, cujo motorista ficou ferido sem gravidade.

A vítima tinha 45 anos, trabalhava desde 2002 para a Cooperativa de Trabalhadores Autônomos das Vilas de Porto Alegre (Cotravipa, terceirizada da administração municipal) e deixou marido e filha menor de idade. O abalroamento fatal por pouco não causou mais óbtido, já que uma colega da gari conseguiu pular antes de ser atingida.

O caso está sendo investigado e câmeras de segurança do local e entorno já estão sendo mapeadas e solicitadas. O veículo era dirigido por um homem de 27 anos e que foi atendido no Hospital Cristo Redentor (bairro Passo D’Areia). Informações preliminares indicam que ele não estava embriagado. Também não foram constatadas irregularidades no automóvel, que passará por perícia.

Polícia Civil, Brigada Militar (BM) e Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) isolaram a área do incidente, onde eram visíveis o carrinho da gari – também atingido – e marcas de freada dos pneus do Fiesta. Esse tipo de sinal costuma indicar tentativa por parte do motorista, no sentido de evitar colisão.

Ainda nesta quinta-feira, a prefeitura ressaltou que os serviços de limpeza em vias públicas da capital gaúcha são acompanhados de protocolos de sinalização viária assinados por engenheiro de segurança. Acrescentou que os garis recebem orientação e treinamento permanente, inclusive no que se refere ao uso de equipamentos de proteção e ao posicionamento dos cones indicativos de serviço em andamento nas vias públicas, tudo isso sob fiscalização permanente.

Autoridades se manifestam

Além do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) e Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb), o prefeito Sebastião Melo divulgou nas redes sociais uma nota de pesar sobre a morte da trabalhadora. Também prometeu fornecer todo o apoio necessário à família de Kelen e acompanhar a apuração do caso.

No Facebook, a vereadora Bruna Rodrigues (PCdoB) mencionou o fato de a Cotravipa ter sido seu primeiro emprego salientou e que a mãe dela trabalha na cooperativa até hoje. Ela também chamou a atenção para o risco enfrentado pelas pessoas que desempenham esse tipo de atividade:

“Essa notícia do falecimento de uma funcionária da limpeza urbana na Zona Norte de Porto Alegre acende um conjunto de alertas para nós! É urgente que consigamos cobrar e pensar ações efetivas dessas trabalhadoras e trabalhadores, que são fundamentais para a manutenção da nossa cidade. Quero, também, prestar toda solidariedade à família da vítima”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre