Por Redação O Sul | 27 de junho de 2025

No Campeonato Brasileiro, o Inter está na zona de rebaixamento. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Sob o comando de Roger Machado na temporada de 2025, a equipe do Inter viveu até aqui um período de conquistas significativas e oscilações. Venceu o Campeonato Gaúcho, depois de anos sem levar a taça, garantiu sua classificação às oitavas de final tanto na Copa do Brasil como na Libertadores e experimenta um momento preocupante no Brasileirão, ocupando atualmente na zona de rebaixamento.

Com Roger na casamata, o Colorado faturou o Gauchão após oito anos. A equipe colorada também não chegava à final desde 2022, mas na atual temporada, voltou ao lugar mais alto do Estado de forma invicta. O Inter teve a melhor participação na primeira fase e, nas semifinais, venceu duas vezes o Caxias. A decisão veio depois de vencer o Grêmio por 2 a 0 na primeira partida, fora de casa, e de empatar em 1 a 1 no duelo final, confirmando o título de 2025.

Por estar na Libertadores, o Inter começou na Copa do Brasil já na terceira fase. O adversário foi o Maracanã-CE, time da Série D do Brasileirão. Na ida, o Colorado recebeu o time nordestino no Beira-Rio e venceu por 1 a 0. Na volta, disputada em Florianópolis, triunfou por 3 a 0 e agora espera o Fluminense nas oitavas.

No Campeonato Brasileiro, o Inter passa por um mau momento. Atualmente, o time de Roger Machado figura em 17º lugar na tabela, com 11 pontos. O clube gaúcho começou o torneio como um dos favoritos, mas com a agenda cheia, o Brasileirão acabou ficando pra trás em termos de resultado. A última vitória do Colorado na competição foi no dia 26 de abril, contra o Juventude. Desde então, foram seis jogos sem vencer.

Já na Libertadores, o Inter enfrentou a chave considerada a mais difícil. O Colorado oscilou, mas, com resultados eficientes, encerrou a fase de grupos na liderança. Contra o Bahia, alcançou um empate em Salvador e uma vitória em casa. Contra o Atlético Nacional, da Colômbia, venceu por 3 a 0 em casa e foi derrotado por 3 a 1 no país vizinho. Já contra o Nacional, do Uruguai, venceu como visitante e, em Porto Alegre, saiu tomando 3 gols mas consegui buscar o empate. Nas oitavas de final, o Inter vai enfrentar o Flamengo.

