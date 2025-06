Inter Inter comemora índice de convocações de atletas das categoria de base para seleções

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2025

Raykkonen, de 16 anos, como titular da Seleção Brasileira Sub-17 em partida contra o México. (Foto: Rafael Ribeiro/Agência Brasil)

O Inter expressou recentemente sua satisfação com o desempenho de seus atletas das categorias de base em relação às convocações para equipes da Seleção Brasileira. O Colorado teve representantes nas últimas listas dos times nacionais sub-20 (masculino e feminino), sub-17 (masculino e feminino) e sub-15 (masculino).

“Tradicional celeiro formador de craques, o Clube do Povo é o único time do Sul do Brasil representado nas cinco últimas convocações das Seleções Brasileiras de base masculinas e femininas. Além do Inter, apenas São Paulo e Corinthians também têm jogadores citados nas mais recentes listas de Brasil Sub-15, Sub-17 e Sub-20 masculino e Sub-17 e Sub-20 feminino”, destacou o clube gaúcho.

“Estar presente nas convocações das seleções de base, de forma recorrente e em diferentes categorias, reforça a consistência do nosso processo de formação. É fruto de um trabalho integrado, com profissionais comprometidos e um modelo que prioriza o desenvolvimento completo dos nossos atletas”, afirmou o diretor-geral das categorias de base masculinas do Inter, Luiz Milano Junior.

A Seleção Brasileira sub-20 masculina contou com dois representantes do Inter: Gustavo Prado e Gabriel Carvalho. Já no feminino da mesma categoria, foram chamadas Myka, Camilly e Gabi Inacio.

“O fortalecimento da base feminina é estratégico para o futuro da modalidade. Sabemos da responsabilidade que temos como clube formador e ver nossas atletas sendo chamadas para representar o Brasil é a prova de que estamos no caminho certo”, disse a coordenadora técnica do departamento de futebol feminino do Colorado, Alessandra Huff.

O Brasil sub-17 masculino chamou Raykkonen em sua convocação. No feminino da mesma categoria, apareceram na lista Isadora, Piauí e Martha. Por fim, a Seleção sub-15 masculina contou com 3 representantes do Internacional em sua convocação: Deryck, Enzo e Samuel.

