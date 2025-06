Inter Inter prepara reforços estratégicos para antes dos mata-matas

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2025

A ideia é anunciar três ou quatro contratações logo após a abertura da janela de transferências no dia 10 de julho Foto: Ricardo Duarte/Internacional (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O Inter irá ao mercado e já definiu um plano de ação para reforçar o elenco antes das oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil. A ideia é anunciar três ou quatro contratações logo após a abertura da janela de transferências, no dia 10 de julho, para que os novos atletas estejam integrados e treinando com o grupo antes dos duelos decisivos contra Flamengo e Fluminense. Existe até a possibilidade de que as contratações sejam anunciadas antes mesmo da abertura oficial da janela.

O Inter joga contra o Fluminense, no Beira-Rio, no dia 30 de julho, e no Maracanã, em 7 de agosto. Contra o Flamengo, as partidas estão marcadas para o dia 13, no Rio, e 20 de agosto, no Beira-Rio. Antes de tudo isso, o Inter tem quatro jogos pelo Brasileirão, começando contra o Vitória, no dia 12 de julho, em casa.

A janela de transferências ficará aberta até o início de setembro, mas a meta colorada é resolver as pendências de forma ágil. Além de colocar os reforços à disposição de Roger a tempo de se integrarem ao trabalho, o objetivo de antecipar as negociações é fugir de uma maior concorrência, já que os dirigentes acreditam que as movimentações no mercado aumentarão em agosto. Por isso, a busca já começou, com sondagens, conversas e análises de perfis técnicos e financeiros das opções.

Com a equipe ainda na zona de rebaixamento do Brasileirão, o Inter trata os mata-matas como momentos-chave da temporada.

