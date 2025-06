Porto Alegre Porto Alegre oferece vacinação contra a Covid-19 para todos os públicos prioritários

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2025

A Secretaria Municipal de Saúde recebeu nova remessa de vacinas, e a oferta acontece de forma diversificada Foto: Cristine Rochol/Arquivo PMPA (Foto: Cristine Rochol/Arquivo PMPA) Foto: Cristine Rochol/Arquivo PMPA

A vacinação contra Covid-19 para todos os públicos definidos pelo Ministério da Saúde como prioritários está disponível em Porto Alegre. A Secretaria Municipal de Saúde recebeu nova remessa de vacinas, e a oferta acontece de forma diversificada, de acordo com a idade e condição de saúde do público-alvo. Os locais de referência são os seguintes:

Crianças de 6 meses a menores de 5 anos – Locais para vacinação (todas com atendimento até as 22 horas):

CF Álvaro Difini – R. Álvaro Difini, 520 – Restinga

CF Belém Novo – Rua Florêncio Farias,195 – Bairro Belém Novo

CF Campo da Tuca – Rua Cel. José Rodrigues Sobral, 958 – Bairro Partenon

US Chácara da Fumaça – Av. Estr. Martim Félix Berta, 2432 – Bairro Mário Quintana

CF José Mauro Ceratti Lopes – Estrada João Antônio da Silveira, 3330 – Bairro Restinga

CF IAPI – Rua Três de Abril, 90 – Passo D’Areia

CF Moab Caldas – Av. Moab Caldas, 400 – Bairro Santa Tereza

CF Modelo – Av. Jerônimo de Ornelas, 55 – Bairro Santana

CF Morro Santana – Rua Marieta Menna Barreto, 210 – Bairro Protásio Alves

CF Navegantes – Av. Presidente Franklin Roosevelt, 5 – Bairro São Geraldo

CF Primeiro de Maio – Av. Professor Oscar Pereira, 6199 – Bairro Cascata

US Ramos – Rua K esquina Rua R C, S/N – Vila Nova Santa Rosa, Bairro Rubem Berta

CF Santa Marta – Rua Capitão Montanha, 27 – Bairro Centro Histórico

US São Carlos – Av. Bento Gonçalves, 6670 – Bairro Partenon

CF Tristeza – Av. Wenceslau Escobar, 2442 – Bairro Tristeza

US Assis Brasil – Av. Assis Brasil, 6615 – Sarandi

Público acima de 5 anos prioritário para receber a dose anual ou semestral (intervalo mínimo de seis meses da última dose recebida):

Pessoas de 60 anos ou mais de idade (a cada 6 meses)

Pessoas imunocomprometidas (a cada 6 meses)

Gestantes – uma dose durante o período da gestação

Pessoas vivendo em instituições de longa permanência

Indígenas

Quilombolas

Puérperas não vacinadas na gestação

Trabalhadores da saúde

Pessoas com deficiência permanente

Pessoas com comorbidades

Pessoas privadas de liberdade

Funcionários do sistema de privação de liberdade

Adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas

Pessoas em situação de rua

Locais para vacinação de crianças dos grupos prioritários, de 5 a 11 anos

CF Moab Caldas – Av. Moab Caldas, 400 – Bairro Santa Tereza

CF Modelo – Av. Jerônimo de Ornelas, 55 – Bairro Santana

US São Carlos – Av. Bento Gonçalves, 6670 – Bairro Partenon

US Assis Brasil – Av. Assis Brasil, 6615 – Bairro Sarandi

CF José Mauro Ceratti Lopes – Estrada João Antônio da Silveira, 3330 – Bairro Restinga

CF Tristeza – Av. Wenceslau Escobar, 2442 – Bairro Tristeza

CF Bom Jesus – Rua Bom Jesus, 410 – Bairro Bom Jesus

Locais para vacinação de pessoas acima de 12 anos dos grupos prioritários:

CF Moab Caldas – Av. Moab Caldas, 400 – Bairro Santa Tereza

CF Modelo – Av. Jerônimo de Ornelas, 55 – Bairro Santana

US São Carlos – Av. Bento Gonçalves, 6670 – Bairro Partenon

US Assis Brasil – Av. Assis Brasil, 6615 – Bairro Sarandi

CF José Mauro Ceratti Lopes – Estrada João Antônio da Silveira, 3330 – Bairro Restinga

CF Tristeza – Av. Wenceslau Escobar, 2442 – Bairro Tristeza

CF Bom Jesus – Rua Bom Jesus, 410 – Bairro Bom Jesus

Acompanhe no link a atualização dos locais com vacinas disponíveis, de acordo com o estoque.

2025-06-26