Por Redação O Sul | 26 de junho de 2025

Tricolor virou o jogo com gols de Jardiel e Adrielson Foto: Angelo Pieretti/Grêmio FBPA Foto: Angelo Pieretti/Grêmio FBPA

Nesta quarta-feira (25), o Grêmio derrotou o Internacional por 2 a 1, em partida válida pela 15ª rodada do Brasileirão Sub-20, no Estádio Airton Ferreira da Silva, no Centro de Formação e Treinamento Presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

O Tricolor teve sua primeira chegada com perigo aos sete minutos, quando Araújo finalizou, mas o goleiro adversário ficou com a bola. Aos 12, em cobrança de falta, Pedro Gabriel arriscou direto para o gol, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Aos 18 minutos, após cobrança de escanteio do Internacional, Nathan afastou o perigo e Riquelme puxou o contra-ataque. Na sequência, Gabriel Mec ficou com a bola e balançou as redes, mas o árbitro anulou o gol, marcando toque de mão do jogador. Três minutos depois, aos 21, o adversário marcou, mas o lance também foi invalidado pela arbitragem.

O Tricolor voltou ao ataque aos 30 minutos. Após cruzamento de Zortéa, Adrielson invadiu a área e rolou para Gabriel Mec, mas a zaga rival conseguiu cortar. Aos 33, Riquelme encontrou Mec em boa posição, o jogador finalizou ao gol, mas o goleiro adversário defendeu. Dois minutos depois, Pedro Gabriel cobrou escanteio direto para a área, porém a bola subiu demais e saiu pela linha de fundo.

Aos 40, após erro da defesa adversária, Riquelme recuperou a bola e serviu Adrielson, que finalizou para fora. O Internacional ainda tentou responder aos 42, mas Zortéa cortou o lance e mandou para escanteio. O primeiro tempo terminou aos 48 minutos, com o placar igualado entre as duas equipes.

O Grêmio retornou para a segunda etapa com uma alteração. Jardiel entrou no lugar de Gabriel Mec. Logo no início, o adversário abriu o placar. Aos seis minutos, Araújo recebeu em profundidade e ficou cara a cara com o gol, mas a finalização parou no trave.

Aos 11 minutos, Riquelme invadiu a área adversária, mas a zaga afastou e mandou para escanteio. Três minutos depois, aos 14, Smiley cobrou falta direto para o gol, mas a bola foi defendida. Aos 17, Pedro Gabriel levantou a bola na área em nova cobrança de falta, mas o goleiro colorado defendeu.

Aos 20, Araújo mandou para Gabriel Passos na área, a bola fica com Riquelme, que encontrou Jardiel livre. O atacante finalizou de perna direita, com um chute cruzado. Ele próprio pegou o rebote de canhota na sequência para mandar ao fundo das redes, empatando a partida.

Aos 22 minutos, o técnico Fabiano Daitx realizou mais uma substituição na equipe, com Filipe Dahora entrando no lugar de Smiley. Três minutos depois, aos 25, Gabriel Passos acionou Jardiel, que finalizou direto para o gol, mas a bola desviou e saiu pela linha de fundo. Aos 28 minutos, em uma tabela entre Riquelme e Jardiel, a bola sobrou para Adrielson, que finalizou com precisão e balançou as redes, virando o jogo e colocando o Tricolor em vantagem no placar.

Aos 35 minutos, Riquelme rolou para Gabriel Passos, que finalizou para o gol, mas a bola desviou na defesa e saiu para escanteio. Aos 39, o adversário tentou avançar, mas Nathan interceptou e recuperou a posse. No minuto seguinte, aos 40, o Tricolor promoveu duas novas substituições: Fellipe Magalhães entrou no lugar de Adrielson, e Rogério substituiu Gabriel Passos.

Antes dos acréscimos, o capitão do time adevrsário foi expulso, deixando o Grêmio com um jogador a mais em campo. Aos 51 minutos, Fellipe Magalhães fez o passe para Jardiel, mas a defesa adversária afastou. Aos 54, mais uma troca, com Murilo Tramontini entrando no lugar de Araújo. A partida foi finalizada aos 55 minutos, confirmando a vitória gremista por 2 a 1.

O próximo compromisso do Tricolor pelo Brasileirão Sub-20 será contra o Botafogo, no dia 2 de julho, no Rio de Janeiro. Antes disso, a equipe enfrenta o São José no sábado, 28, em Eldorado do Sul, pela partida de volta das semifinais do Gauchão Sub-20.

2025-06-26