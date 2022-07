Acontece Clínica Nilo Frantz lança curso de introdução à reprodução assistida

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2022

Entre os temas que serão abordados estão a preservação da fertilidade, tratamentos de alta e baixa complexidade, aborto de repetição, entre outros. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Para expandir ainda mais o conhecimento sobre a reprodução assistida no país, a Nilo Frantz Medicina Reprodutiva lança um curso introdutório sobre o tema, com início no próximo dia 02 de agosto. A iniciativa é uma oportunidade de conhecer as técnicas inovadoras para tratar a infertilidade feminina e masculina. Os conteúdos vão apresentar as etapas dos tratamentos desde a investigação da fertilidade, diagnósticos, aplicações, entre outras.

O curso é voltado especialmente a profissionais da área da ginecologia, obstetrícia, urologia e embriologia, e terá duração de nove meses, acontecendo entre agosto deste ano e maio de 2023. As aulas serão ministradas por especialistas da Nilo Frantz Medicina Reprodutiva em formato híbrido, com encontros on-line por meio da plataforma Zoom e presenciais a cada 15 dias.

“Essa é uma grande chance para os profissionais que sempre quiseram se especializar na área da reprodução assistida. O conteúdo será riquíssimo e vai ajudar a capacitar e atrair novos profissionais para o nosso meio”, afirma Dr. Nilo Frantz, especialista em reprodução humana e um dos professores da capacitação.

Entre os temas que serão abordados estão a preservação da fertilidade, tratamentos de alta e baixa complexidade, aborto de repetição, análise genética de embriões, Nutrição e Psicologia, rotinas de laboratório e muito mais. Informações sobre o curso, programação completa e valores podem ser encontrados no site.

