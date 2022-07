Acontece Aluna do Senai-RS é medalha de prata em campeonato mundial da Adobe

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2022

Manoela Cunha Campos participou da competição esta semana na Califórnia. Foto: Divulgação/Senai Foto: Divulgação/Senai

A aluna do Senai-RS Manoela Cunha Campos ficou em segundo lugar no campeonato mundial da Adobe Certified Professional, realizado esta semana em Anaheim, na Califórnia (EUA), recebendo a medalha de prata. Manoela, que participou com 22 competidores de dez países, havia ficado em segundo lugar no campeonato nacional, com mais de 400 participantes, sendo escolhida para representar o país no campeonato mundial.

O Adobe Certified Professional World Championship, apresentado pela Certiport, é uma competição global que testa as habilidades de design dos alunos usando Adobe Photoshop, Illustrator e InDesign. Os melhores estudantes do mundo foram convidados a representar seus respectivos países no campeonato, onde criaram um projeto de design sem fins lucrativos escolhido pela Certiport.

A treinadora Karine Collioni acompanhou a ex-aluna do Senai Artes Gráficas, de Porto Alegre, na disputa.

