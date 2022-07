Acontece Sicredi União Metropolitana RS promove o “Panorama Agro – Plano Safra 2022/23”

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2022

O bate-papo será com produtores rurais, técnicos e economistas em Porto Alegre e na região Metropolitana. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Nesta terça-feira (26), aconteceu, na Agência Hípica, o momento “Panorama Agro – Plano Safra 2022/23”. O evento promovido pela Sicredi União Metropolitana RS teve como objetivo reunir produtores rurais, técnicos e demais convidados para um bate-papo com o analista econômico Filipe Kalikoski Coelho sobre atualizações do Plano Safra 2022/23, tendências de mercado, perspectivas e cenários e desafios do crédito rural. Este encontro também será realizado nesta sexta-feira (29), às 11h, no auditório da 8ª Feira Agrorrural e Turística de Gravataí (Fearg), na rua Dr. Artur José Soares, 120, Morungava, e posteriormente em outras cidades de atuação da Cooperativa na região metropolitana.

Para o vice-Presidente da instituição, Alcides Brugnera, estes momentos buscam contribuir para o fortalecimento do agronegócio na capital e na região metropolitana, bem como proporcionar aos produtores rurais informações importantes sobre as perspectivas de mercado, os programas de apoio à produção agropecuária e as soluções financeiras oferecidas pela Cooperativa para o setor. “As nossas equipes estão prontas para prestar uma consultoria próxima e ágil, seja nas agências ou nos nossos canais digitais. Queremos sempre somar forças para o desenvolvimento das regiões onde atuamos. A zona sul da capital, por exemplo, tem uma área rural com 4,1 mil hectares e cerca de 450 propriedades”, comentou.

Com mais de 65 mil associados, a Sicredi União Metropolitana RS atua em nove municípios gaúchos (Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Esteio, Glorinha, Gravataí, Porto Alegre, Sapucaia do Sul e Viamão).

