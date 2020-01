Parte de um prédio localizado na avenida Protásio Alves, 3.381, no bairro Petrópolis, em Porto Alegre, onde funciona uma clínica odontológica, desabou na manhã desta quinta-feira (30). A estrutura do prédio teria sido danificada por uma obra que é realizada ao lado.

Cães farejadores foram enviados ao local. Ninguém ficou ferido, segundo o Corpo de Bombeiros. Após o desabamento, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) bloqueou o trânsito no sentido Centro-bairro da avenida.

Conforme Cezar Dal Pizzol, um dos sócios do Centro Odontológico Dal Pizzol, a clínica estava com algumas rachaduras devido à obra. A construtora já havia sido comunicada dos problemas na estrutura do prédio e um registro foi feito na Defesa Civil.

“A gente estava com uma preocupação muito grande”, declarou. Dois terços da clínica desabaram nesta quinta, segundo ele.

Dal Pizzol afirmou que algumas casas foram adquiridas e demolidas pela empreiteira para a construção de um empreendimento ao lado do centro odontológico.