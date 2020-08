A Clínica Salute completa 24 anos de história este ano, e traz uma novidade para os gaúchos. A empresa vai ampliar a sua atuação com a abertura de uma nova unidade no centro de Porto Alegre, no qual vai gerar mais de 50 novas vagas de emprego na área da saúde (médicos, dentistas, técnicos de enfermagem, psicólogos e nutricionistas) e área administrativa.

A nova sede vai ficar na Avenida Borges de Medeiros 294, e tem previsão de inauguração para o dia 1 de setembro, mas já está atuando no formato de pré-venda, disponibilizando aos novos associados condições especiais de adesão ao custo de R$ 35 mensais. E por não se tratar de um plano de saúde, não tem carência, diferenciação de preço e nem restrições de uso.

Além do novo espaço, a Clínica Salute já possui quatro unidades em Porto Alegre, sendo três na Zona Sul e uma na Zona Norte, e conta com mais de 20 especialidades médicas, além de exames e vantagens especiais na própria empresa e em empresas parceiras como laboratórios, centro de diagnósticos e farmácias.

Desde o início da pandemia causada pelo novo coronavírus, a Salute vem atendendo também com a telemedicina. A modalidade é disponibilizada atualmente, sem custo adicional aos clientes da clínica, atendendo as especialidades de Clínico Geral e Pediatria. Psiquiatria e Psicologia, além das especialidades de Fonoaudiologia, Geriatria e Nutrição, também são opções de teleatendimento e com custo reduzido. O serviço permite atendimento através de uma chamada de vídeo via WhatsApp em tempo real com os profissionais.

Para os próximos meses, a clínica dará início a um novo formato de atendimento com a chegada do Dr. Erno Harzheim a equipe. Doutor em Medicina Preventiva e Saúde Pública pela Universidade de Alicante, Espanha, com pós-doutorado em Epidemiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Erno terá seu trabalho focado na medicina de família e comunidade aliada a inovação e tecnologia, onde esteve sempre atuante na avaliação de sistemas e serviços de saúde, principalmente nos serviços de Atenção Primária a Saúde.

Já com projeto para aprovação na Prefeitura, estão nos planos a construção da nova unidade na Zona Sul. Serão cinco andares em mais de 1000m2 que contará com mais de 15 consultórios modernos e bem equipados, Sala de Raio X; Sala de Ecografia; Laboratório Integrado; Novo e Moderno Espaço de Traumatologia; um andar inteiro para atendimento de Psicologia e Psiquiatria e setor exclusivo de atendimento para Rodoviários. O novo espaço ficará na Rua João Evangelista Freitas Costa, 139.