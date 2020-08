Determinados a contribuir com a transformação digital e social do Rio Grande do Sul, empresários do setor de TI (Tecnologia da Informação) do Estado lançarão, no dia 1º de setembro, o +praTI.

A iniciativa cívica, cujo nome faz alusão ao setor que mais cresce e gera empregos no mundo e também à forma como os gaúchos falam, foi desenhado a muitas mãos e nasce da convicção dos empresários sobre a urgência de tornar a tecnologia e a inovação protagonistas da economia regional. Para isso, atuarão como articuladores da sociedade na sensibilização e na qualificação de profissionais, visando atrair e reter talentos para o RS.

“As maiores empresas do mundo hoje são de capital intelectual. São organizações que trabalham com tecnologia e conhecimento, que é a fórmula da nova economia. Essa realidade está posta e entendemos que é nosso dever enquanto empresários atuar como articuladores da sociedade nessa transformação, sensibilizando, capacitando e atraindo talentos. Se tivermos pessoas habilitadas para trabalhar com TI no RS, vamos criar muitas boas empresas e gerar mais riqueza”, comentou Alexandre Trevisan, CEO da uMov.me e um dos fundadores do movimento +praTI junto com outros 25 empresários gaúchos.

Cesar Leite, CEO da Processor, observou que pessoas talentosas, ou capital intelectual como o mercado denomina, são os ingredientes mais importantes para o desenvolvimento de empresas modernas com alto potencial de geração de valor para a sociedade. “Precisamos criar esse ambiente favorável para o desenvolvimento do Estado e é isso que vamos fazer, capacitando e mostrando para as pessoas as oportunidades que existem na área e as chances de crescimento profissional diante delas, que dependem apenas do seu conhecimento”, disse.

Além disso, o grupo atuará como articulador em diferentes setores, como educação, saúde, cultura, fazendo a conexão entre essas áreas e a tecnologia. “Entendemos que todos precisam atuar com foco na nova economia”, ponderou Leite.

A iniciativa oferece de forma on-line e gratuita mentorias, qualificação técnica e oportunidades de emprego e conta com o apoio do Pacto Alegre, da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS, de parceiros educacionais e de formação, como o CIEE-RS, URI e Fundação Bradesco, de conscientização e divulgação, como a ASSESPRO, e de centenas de atores dispostos a incluir tecnologia no dia a dia das pessoas, nas conversas entre amigos, nos grupos de WhatsApp e torná-la mais atrativa.

Para saber mais sobre a iniciativa, acesse www.maisprati.com.br.