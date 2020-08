As investigações da Operação Falso Negativo, deflagrada pelo Ministério Público do Distrito Federal na terça-feira (25), apontam para a existência de uma “lista VIP” que priorizava determinadas pessoas, entre elas políticos, na realização de testes de Covid-19 no DF.

Mais de 170 pessoas teriam sido beneficiadas. Conversas obtidas pelo Ministério Público mostram que o secretário de Saúde do DF afastado, Francisco Araújo, exigiu agilidade ao diretor do Laboratório Central do DF, Jorge Antônio Chamon Júnior, nos resultados dos exames do ex-senador Luiz Estevão e do ex-governador José Roberto Arruda.

Francisco e Jorge Antônio estão entre os seis presos na operação de terça-feira (25). Todos integram a cúpula da Secretaria de Saúde do DF. Segundo o Ministério Público, eles são suspeitos de fazer parte de uma suposta organização criminosa que direcionou e superfaturou a compra de testes rápidos para Covid-19 em Brasília.