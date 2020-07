Esporte Clubes da série A lançam manifesto de apoio à medida que muda regras sobre direito de transmissão de eventos esportivos

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2020

Botafogo, Fluminense, Grêmio e São Paulo não apoiam iniciativa. Foto: Fernando Torres/CBF Botafogo, Fluminense, Grêmio e São Paulo não apoiam iniciativa. (Foto: Fernando Torres/CBF) Foto: Fernando Torres/CBF

Dezesseis dos vinte clubes da série A do Campeonato Brasileiro lançaram nesta quinta-feira (16) um manifesto apoiando a Medida Provisória 984, que muda regras sobre direito de transmissão de eventos esportivos, além de flexibilizar contratos de jogadores de futebol com os clubes. Os clubes da dupla Grenal tiveram manifestações diferentes sobre o caso.

Sobre os direitos de transmissão, também chamado de “direito de arena”, a MP define que o clube mandante do jogo passa a ter direito exclusivo de vender a exibição das imagens da partida para uma emissora de televisão ou outra plataforma de mídia. Até então, a lei previa que os direitos pertenciam aos dois clubes envolvidos no espetáculo esportivo.

No manifesto divulgado nesta quinta, os clubes signatários afirmam: “Os torcedores ganham com o fim dos apagões de jogos, com mais craques em campo e com um melhor espetáculo no Brasil. Os clubes ganham com mais liberdade e receitas. E o país ganha com os clubes mais sólidos financeiramente, maior geração de empregos e crescimento de impostos pagos aos governos”.

As equipes que assinam o manifesto são: Athletico, Atlético-GO, Atlético-MG, Bahia, Ceará, Corinthians, Coritiba, Flamengo, Fortaleza, Goiás, Internacional, Palmeiras, Bragantino, Santos, Sport e Vasco.

Os quatro clubes que não participam da iniciativa são Botafogo, Fluminense, Grêmio e São Paulo.

O Tricolor das Laranjeiras chegou a emitir uma nota após a divulgação do manifesto, afirmando que “o Fluminense Football Club entende que os dispositivos da MP 984 carecem de melhor entendimento por parte dos clubes. Acreditamos que o debate é necessário e este ainda não se deu de forma adequada. Portanto, não foi ainda conclusivo para uma tomada de posição. O Fluminense acredita na negociação coletiva de direitos e, indissociavelmente, no debate coletivo, o que ainda não ocorreu de forma estruturada”.

Por que os Clubes apoiam a MP 984 e a criação da Lei de Democratização das Transmissões de Futebolhttps://t.co/IM5wvO6cUA#PelaLeiDoMandante pic.twitter.com/TPCl7Hz6Yv — Flamengo (@Flamengo) July 16, 2020

