Por Redação O Sul | 16 de julho de 2020

O grupo realizou um treino técnico-tático sob o comando de Renato Portaluppi. Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA O grupo realizou um treino técnico-tático sob o comando de Renato Portaluppi. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Visando a retomada do Campeonato Gaúcho que deve acontecer na próxima quarta-feira (22), o Grêmio realizou mais um treino no CT Luiz Carvalho. Durante a tarde desta quinta-feira (16), o grupo realizou um treino técnico-tático sob o comando de Renato Portaluppi, que começa a encaminhar o time para enfrentar o Inter.

Em campo, os atletas foram orientados em um trabalho de troca de passes em curto espaço, depois uma atividade com enfrentamentos e conclusões em gol. O volante Darlan falou com a assessoria de imprensa do clube e comentou sobre a expectativa do retorno às disputas.

“Ansiedade é muito grande de poder voltar ao normal, aos jogos. A gente vem se preparando muito bem no dia a dia, ficamos muito tempo sem ter a bola rolando, mas agora estamos felizes, com o ambiente muito bom aqui e nos prevenindo. Tenho certeza que essa volta vai ser um espetáculo tanto pra gente quanto para o torcedor que está ansioso para nos acompanhar”, disse.

Ainda que o local do clássico que marca o retorno do Campeonato Gaúcho não tenha sido confirmado para o Estádio Beira-Rio, o grupo valoriza a retomada com um jogo ainda mais importante. Nascido em São Borja, no interior do Estado, o meio-campista sabe da representatividade do clássico. “Todo atleta gosta de jogar um clássico e não tem coisa melhor que jogar um Grenal. Conheço muito bem e sei o tamanho desse clássico aqui no Rio Grande do Sul e com certeza estamos bem preparados para esse confronto”.

Os atletas seguem o protocolo de prevenção à Covid-19 nas dependências do CT Luiz Carvalho, antes, durante e depois de cada atividade. O próximo treino acontece na tarde desta sexta-feira (17), às 15h, e seguem pelo fim de semana, já projetando o Grenal.

